Stühlingen Der Narrenverein Katzbach Mauchen feirt ein närrisches Jubiläum

Der Narrenverein Katzbach Mauchen wird 44 Jahre alt. Gefeiert wird das mit einem großen Umzug am 11. Februar.

Die Mauchener Katzen rüsten sich für ihr Jubiläum. Nun ist die Zahl 44 nicht unbedingt eine Jubiläumszahl, doch hat grade eine solche Schnapszahl in der Fasnacht eine besondere Bedeutung. Das Alter von 44 Jahren ist eine Zahl, die in der närrischen Welt unbedingt gefeiert werden muss. Gerade in Stühlingen – gab es doch meistens gerade bei den Fasnachten schon viel früher entsprechende Veranstaltungen, die jedoch nicht im Rahmen eines gemeinnützigen kulturfördernden Vereins abgehalten wurden.

So reicht die Vereinschronik der Muchener Katzen oder auch des Narrenvereins Katzbach Mauchen bis ins Jahr 1928 zurück. Aus dieser Zeit stammt noch eine Zeitung, die sich „Mauchener, freie Stimme“ nannte und die vom damaligen Leseverein Mauchen zur Fasnachtszeit herausgegeben wurde. Damals schon war die Lektüre aus kritischen und ironischen Histörchen von damaligen Personen und Ereignissen zusammengestellt und kann somit als frühe Ausgabe von Narrenzeitungen genannt werden.

Im Laufe der Jahre hat sich natürlich vieles geändert, auch neue Fasnachtsbräuche sind hinzugekommen. 1974 wurde der Narrenverein ins Vereinsregister eingetragen und in der Satzung festgehalten, dass der Narrenverein durch die Bewahrung und Pflege der Fasnachtsbräuche dazu beiträgt, heimisches Brauchtum zu erhalten. Dabei soll durch die närrischen Veranstaltungen das Gemeinschaftsleben der Bürger gefördert werden. Auswüchse des fasnächtlichen Treibens seien zu verhindern. Bisher ist dies bestens gelungen.

Natürlich gehört zum Narrenverein Katzbach Mauchen auch ein Kostüm und dabei entschieden sich die Mauchener natürlich – wie schon die Vorväter – für eine Katze. Bis das heutige Kostüm jedoch stand, waren einige Arbeiten über die Jahre hinweg nötig, verschiedene Kostüme waren in den Jahren präsent doch blieb immer die Katze im Vordergrund.

Gefeiert wird in diesem Jahr besonders mit einem großen Umzug am 11. Februar, dem Fasnachtssonntag. Dann steigt um 14.11 Uhr der Umzug durch das Dorf mit zehn Gruppen, dabei sind der Musikverein Mauchen, die Spielgruppe, Freunde aus Bellême, die Hungrigen Stühlinger mit der Stadtmusik Stühlingen, die Schwaninger Spatzen, die Egginger Füchse, die Wangener Narren mit dem Musikverein, die Wellendinger, die Fasnetwieber und natürlich auch die Mauchener Guggenmusik Hüttä Rüttler.

Für die Verpflegung der Gäste wird gesorgt sein. Rund um den Rathausplatz gibt es Buden und Stände, sodass eine richtige Festmeile zum Verweilen einladen wird. Sicher wird dabei auch der Mauchener Narrenmarsch zu hören sein, den Hugo Bernauer im Jahr 1974 komponiert hat.

Zum Mitsingen

Der Narrenmarsch geht so: „Ihr Chatze chömed alle uss, jetzt isch die närrisch Zit. Ihr händjoschu lang gwartet druf, drum mached au recht mit. Mir müend hüt guedi Laune haa und ziered üse Fell, mir stimmeds Chatzeliedli aa und singed uf de Stell:

Hoorig, hoorig, hoorig isch die Chatz und wenn die Chatz itt hoorig isch, no fängt si keini Müüs.

Ob ihr schu alt, ob ihr no jung, des isch doch kei Malheur, ihr krieged schnell de richtig Schwung, chömed nu alle her. Mir wend vo Herze fröhlich sii und keine Sorge haa, drum stimmed mir des Chatzelied no mol vu vorne aa.

Hoorig, hoorig, hoorig isch die Chatz und wenn die Chatz itt hoorig isch, no fängt si keini Müüs.

Sind mir e mol so recht in Fahrt, no gönd mir lang id heim. Und wachst üs Rölli schu de Bart, do trinket mir no Ein. Dro wend mir erst recht lustig sii und düend ewengge toll, und händ am End, wa isch debie, de Zingge ebe voll.“