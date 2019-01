von Yvonne Würth

Gut bestellt ist es derzeit um den Musikverein Ober-Unterwangen. So gab es in der Hauptversammlung nur zufriedene Gesichter bei den Themen Mitgliederstand, musikalischer Stand und Finanzen. Für die Proben in den nächsten eineinhalb Jahren dürfen die Musiker das Bürgerhaus in Schwaningen nutzen, da ab März der Gemeindesaal in Oberwangen umgebaut wird. Darüber informierte Ortsvorsteher Harald Hofmeier.

Vertrauen in Vorstand

Bei den Neuwahlen wurde der Vorstand im Amt bestätigt: Vorsitzende Carola Fricker, Stellvertreter Thomas Büche, Kassiererin Elena Bernhart und die beiden Beisitzer Thomas Basler und Philip Hofmeier. Dirigent Engelbert Siebler ist sehr zufrieden mit seinen Musikern. Der durchschnittliche Probenbesuch konnte um drei Prozent auf 81 Prozent gesteigert werden: „Besucht weiterhin regelmäßig die Proben, damit das insgesamt hohe Niveau gehalten und gesteigert werden kann“, mahnte der Dirigent dennoch.

Der Verein bereitet sich derzeit auf sein Jahreskonzert am 27. April gemeinsam mit dem MV Schwaningen vor, dann kann auch die lang ersehnte Bassklarinette eingesetzt werden. Um die Besetzung zu komplettieren, wünscht sich der Dirigent die Besetzung einer vierten Tuba sowie eine Oboe. Oster- und Weihnachtsgottesdienst werden musikalisch ebenso umrahmt wie die beiden Patroziniumsfeiern in Ober- und Unterwangen. Die Feste in Eggingen, Wellendingen und Mauchen sind bereits fest eingeplant für musikalische Auftritte und am dritten November steht ein Kirchenkonzert gemeinsam mit dem Kirchenchor Stühlingen an.

Ein ganz besonderes Konzert im vergangenen Jahr war das Doppelkonzert mit der Westside Band aus Oberwangen in der Schweiz, wie Protokollführer Markus Geng erinnerte. Anlässlich der 30-jährigen Freundschaft beider Vereine waren zwei Konzerte aufgeführt worden. Besonders erinnerungswürdig war auch der Auftritt am Weihnachtsmarkt in der Kindernachsorgeklinik in Tannheim: „Dort konnte zudem eine Spende in Höhe von eintausend Euro überbracht werden, die dem Projekt ´Ein Leben am Horizont´zu Gute kommt“, freut sich die Vorsitzende Carola Fricker zu berichten. In Sachen Jugendförderung wird einiges getan, so starteten im vergangenen Herbst gleich zehn Jungmusiker ihre Ausbildung beim MV Wangen.