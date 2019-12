von Ursula Ortlieb

Zu einer Zeitreise unter der Leitung von Elisabeth Regensburg hatte der Musikverein Echo Bettmaringen beim Jahreskonzert eingeladen. Stefan Heer und Sascha Boll begrüßten im voll besetzten Gemeindehaus-Saal Besucher und Ehrengäste. Das Programm mit humorvoller Moderation und Showeinlagen von Carmen Boll und Jochen Amann begeisterte.

Den Ehrungspolka spielten und sangen die Musikerinnen und Musiker im vollbesetzten Gemeindehaus-Saal für Manuela Boll und Hermann Majocko bei der Ehrung im Rahmen des Jahreskonzerts des Musikvereins Echo Bettmaringen. | Bild: Ursula Ortlieb

Eine virtuelle Zeitmaschine an der Leinwand zeigte das Jahr des jeweiligen Musikstücks an. Den Auftakt bildete mottogerecht die Filmmusik „Back To The Future“ von Alan Silvestri. Sascha Boll gab beim Stück „Castrum Alemorum“ von Jacob de Haan sein Debüt als Dirigent. Es führte in die Zeit der Burg Allymes im Osten Frankreichs, das die Moderatorin als Roggenbacher Schlösser erkennen wollte. Rhythmische Abschnitte sowie moderne Klänge mit an die Renaissance angelehnten Passagen und Trompetensolo von Martina Rogg begeisterten die Zuhörer.

Das Jahreskonzert des Musikvereins Echo Bettmaringen hatte das Motto „Zurück in die Zukunft“. Martina Rogg begeisterte mit ihren Trompeten-Soli. | Bild: Ursula Ortlieb

Danach ratterte die Zeitmaschine zum Mauerfall 1989 und zu „Wind Of Change“ von Scorpions-Sänger Klaus Meine. Temperamentvoll ging es mit dem „Western Train“ von Klaus Tippenhauer durch den Wilden Westen, bei dem Andrea Boll (Querflöte) und Linda Burger (Saxophon) als Solistinnen überzeugten.

Linda Burger überzeugte beim Jahreskonzert des MV Bettmaringen am Saxophon. | Bild: Ursula Ortlieb

Im zweiten Teil des Konzerts mit der mitreißenden Komposition „All Glory Told“ von James Swearingen übergab Elisabeth Regensburg den Taktstock erneut an Sascha Boll. Benjamin Kech (Trompete) und Daniel Meister (Flügelhorn) zeigten als Solisten ihr Können. Die beiden Ansager Carmen und Jochen sorgten zwischen den Stücken immer wieder für Heiterkeit.

Das Moderatorenduo Carmen Boll und Jochen Amann führten mit wechselnden Requisiten zu den Jahreszahlen und Musikstücken informativ und mit viel Witz durch das Programm. | Bild: Ursula Ortlieb

Der Marsch „Kaiserin Sissi“ von Timo Dellweg führte ins Jahr 1854. 1952 hielt Einzug mit zauberhaften Meldodien aus „La La Land“ von Justin Hurwitz. Nach „Summer Of 69“ von Ted Rickets und „Pur In Concert“ stoppte die Zeitmaschine 2019 bei Sascha Bolls Drigentenprüfung. Begeisterter Applaus des Publikums ließ die Musiker erst nach zwei Zugaben, einem Medley der bekanntesten Lieder von Udo Jürgens und einem weiteren Tittel, dem Weihnachtsklassiker „Let It Snow“ von James D.Polyhar, von der Bühne gehen. Nach der musikalischen Zeitreise folgte zum Abschluss die Tombola-Verlosung mit begehrten Preisen.