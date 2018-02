Stühlingen Der Musikverein Eberfingen zeigt sich zufrieden mit den Auftritten des vergangenen Jahres

Der Musikverein Eberfingen zieht ein positives Resümee über die Konzerte im vergangenen Jahr. Der Förderverein kümmert sich besonders um die Ausbildung der Zöglinge.

Auf ein erfolgreiches Vereinsjahr blickten die Mitglieder des Musikvereins Eberfingen bei ihrer Hauptversammlung zurück. Für die vier musikalischen Höhepunkte gab es von Dirigent Gerhard Blatter ein dickes Lob. „Gemeinsam haben wir ein tolles Jahr erleben dürfen, tolle Konzerte zusammen gegeben, das Musikfest in Fützen, das Weinfest in Wilchingen, wo wir ein sehr gutes Bild abgegeben haben, aber auch die Auftritte in Grafenhausen und Ühlingen waren etwas Besonderes“, merkte Gerhard Blatter an.

Dass es einigen Musikern beim Städlefest heiß geworden war, kommentierte der Dirigent damit, dass künftig eher reagiert werden müsse. Auch der Probenbesuch war ein Lob wert, die 53 aktiven Musiker brachten es auf einen Durchschnitt von 83,3 Prozent. Gerhard und Heidi Blatter an der Spitze der Statistik konnten bei 53 Proben einen 100-prozentigen Probenbesuch vorweisen. Edwin und Fabian Schanz hatten nur ein Mal bei Proben gefehlt. Dirigent Gerhard Blatter wünscht sich, dass dies mindestens so bleibt, jedoch wäre noch Luft nach oben.

Die Musiker hatten auch, wie Vorsitzender Tobias Schönle festgehalten hatte, einige gesellige Anlässe. Darunter waren runde Geburtstage und die noch gut in Erinnerung gebliebene Ausfahrt nach Kappelrodeck mit dem Auftritt beim Winzerfest und der Besichtigung in Straßburg. Auch das Jahreskonzert im Konradsaal war ein großer Erfolg, zu dem, wie Blatter anmerkte, die intensiven Proben beigetragen haben.

Vor der Hauptversammlung des Musikvereins hatte die Versammlung des Fördervereins des Musikverein Eberfingen stattgefunden. Dabei wurde festgestellt, dass der Förderverein wieder außerordentlich viel Aufmerksamkeit auf die Ausbildung der zehn Zöglinge des Orchesters gelegt hatte und diese mit den zur Verfügung stehenden Geldern unterstützt hatte.

Als nächste Termine stehen am 10. März der Ausflug der Zöglinge an, am 17. März das Jugendvorspiel und von 10. bis 13. Mai das Gartenfest in Eberfingen. Auch beim Feuerwehrfest in Bettmaringen werden die Musiker aus Eberfingen dabei sein. Das Jahreskonzert des Musikvereins Eberfingen wird am 8. Dezember stattfinden.