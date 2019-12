von Rolf Sprenger

Es dürften sich am Samstagabend nur noch wenige Eberfinger Bürger in dem beschaulichen Stühlinger Ortsteil aufgehalten haben. Die meisten hatten sich in die Ehrenbachhalle nach Weizen aufgemacht, um das Jahreskonzert ihres Musikvereins zu genießen. 322 verkaufte Karten bedeuteten ausverkauft für die Halle und zusammen mit dem 59-köpfigen Orchester wurde die Einwohnerzahl des Dorfes damit fast erreicht.

Der Verein Der Musikverein Eberfingen wurde im Jahr 1862 gegründet und hat aktuell 57 aktive Mitglieder. Dirigent ist bereits seit 35 Jahren Martin Blatter. Vorsitzender ist Tobias Schönle. Seit dem Jahr 2018 findet das Jahreskonzert in der Ehrenbachhalle in Weizen statt. Weitere Informationen finden Sie hier

Man kann es an dieser Stelle bereits vorwegnehmen – Das Kommen musste keiner bereuen. Unter der Leitung von Dirigent Gerhard Blatter lieferte der Musikverein, sowohl was den Anspruch als auch was die Spielfreude betraf, ein Feuerwerk quer durch die Welt der Blasmusik ab. Das i-Tüpfelchen setzte Andreas Eisele, der in Thomas-Gottschalk-Manier sowohl informativ als auch humorvoll durch das Programm führte. Dabei offenbarte er manchen interessanten Einblick in das Innenleben eines Orchesters.

Sabrina Blatter begeisterte mit ihrer Querflöte. | Bild: Rolf Sprenger

Klanggewaltig ging es mit der „Symphony Of Hope“ von Kurt Gäble los. Dieses Stück gehört in der Welt der Blasmusik zu den am schwierigsten zu spielenden Werken. Schon hier zeigte sich, dass sich die monatelangen Proben ausgezahlt hatten. Mit treffsicherem Blech und souveränen Holzbläsern meisterte das Orchester diese Herausforderung spielerisch leicht. Das Niveau war damit vorgegeben und wurde auch gehalten.

Mit einer Reise in das Zauberland von Oz ging es weiter. Das Stück „The Wizard Of Oz“ hat die Zuhörer mit wohlbekannten Melodien ebenso überzeugt, wie die heitere Polka „Pie In The Face“, bei der die Solistin Sabrina Blatter mit ihrer Querflöte einen großartigen Solopart hatte. Mit dem letzten Stück vor der Pause nahm das Orchester sein Publikum mit in die Welt der Mystik. „Cycles And Myths“ von Nuno Osório Silva zeigte das hohe Niveau der Musiker.

Unterbrochen wurde der erste Teil des Konzerts für einen besonderen Moment. 40 Jahre hatte Manfred Schanz im Musikverein seine Spuren hinterlassen. Mit diesem Konzert endete nun diese Ära. Für sein Wirkenzeichnete ihnder Vorsitzende Tobias Schönle mit einem Präsent aus.

Beschwingter war dann der Start in den zweiten Teil. Mit dem „Florentiner Marsch“ und der „Bayrischen Polka“ wurde das Publikum zum Mitklatschen animiert. Daniel Armbruster glänzte dabei mit seinem Posaunensolo. Die sehr variierte Komposition „Rood“ des Meisters der Popmusik, John Ewbank, dürfte vor allem den jüngeren Zuhörern gefallen haben. Mit „Children Of Sanchez“ gab es einen Abstecher nach Mexiko, bevor das Konzert mit „Who‘s The Man With The Mask“ seinen würdigen Abschluss fand.

Minutenlanger Applaus forderte vom Orchester zwei Zugaben. Die „Star Wars“-Melodien von John Williams und der Wohlfühl-Hit „Feeling Good“ von Michael Bublé rundeten einen Konzertabend der Extraklasse ab. Wann die ersten Einwohner nach Eberfingen zurückkehrten, ist der Redaktion nicht bekannt. Lange nach dem Konzert saßen die Gäste und die Musiker aber noch bei einem Glas Wein beisammen.