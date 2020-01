von Gertrud Rittner

Nicht nur, wenn die Sänger des Männergesangvereins (MGV) Ewattingen ein Projekt verfolgen, sind sie mit vollem Engagement bei der Sache. In jeder Probe und bei jedem Treffen zeigen die Mitglieder im wahrsten Sinne des Wortes vollen Einsatz, was bei der Hauptversammlung des Vereins nicht zu überhören war.

Rückschau auf viele Aktivitäten

Der Vorsitzende Stefan Tröndle hat zur Sitzung im Gasthaus „Burg“ zahlreiche Mitglieder mit ihren Partnerinnen, die Ehrenmitglieder und drei Neumitglieder begrüßt. Schriftführer Klaus Keller erinnerte in seinem Bericht an die Ereignisse des Jahres 2019. Im März 2019 bereitete sich der Chor mit einem Probensamstag auf das Frühjahrskonzert vor. Das Konzert unter dem Motto „Männer mag man eben“ fand im April statt. Gastchor war der Männer- und Frauenchor Blumberg, außerdem trat die Gruppe Nackt aus Freiburg auf. Für die neue Dirigentin des MGV und die Sänger war dieses freche Konzert ein Wagnis. Die Zuhörer waren geteilter Meinung zu den Liedern, Texten und Gastbeiträgen. Doch für den Chor war es ein voller Erfolg, da er viel Neues umsetzen konnte, und alle Herausforderungen gemeistert werden konnten.

Einige Lieder sang der Chor auch bei einem Auftritt im Mai in Nordhalden. Vier Sänger beteiligten sich an einem Workshop von Gregor Linßen in Bonndorf. Bei der Trauermesse von Ehrenmitglied Hugo Güntert, der 45 Jahre Mitglied des MGV war, sang der Chor. Der Wandertreff in der Wutachmühle war ein Erfolg. An allen vier Tagen schien die Sonne und vermutlich kehrten so viele Wanderer wie noch nie ein. Beim Dillendorfer Dorffest im Juli sang der Chor während des ökumenischen Gottesdienstes. Im September führte der Jahresausflug nach Schluchsee, Bernau und Menzenschwand ins Wiesental nach Bad Bellingen-Burk, durch das Glottertal und wieder auf die Schwarzwaldhöhen.

In Ewattingen und in Bonndorf sang der Chor die Sängermesse. Einige Mitglieder beteiligten sich am Vereinsschießen des Schützenvereins Ewattingen, wo Klaus Keller den ersten Platz belegte. Im Dezember trugen die Sänger Lieder des Jahreskonzertes im Seniorenheim Bonndorf vor und im Anschluss wurde gemeinsam mit den Bewohnern gesungen. Sieben Sänger unterstützten den Breisgauer Sängerbund, Gruppe Hochschwarzwald, bei der Bergweihnacht. im Vereins jahr 2019 trafen sich die Sänger zu 45 Proben und hatten 13 Auftritte.

Chorleiterin Anja Schuler hatte mit dem Chor fünf größere Auftritte. Sie sprach den Männern ein Lob für deren Mut beim Jahreskonzert aus. Für sie war es eine besondere Freude, die Sänger auswendig singend und klatschend zu sehen. Während der Proben und Auftritte erlebt sie den Chor als präsent und diszipliniert. Bei den Proben sind durchschnittlich 81 Prozent der Mitglieder anwesend, womit sie zufrieden ist. Max Burger und Claus Weisheit fehlten nur bei einer Probe. Edmund Kromer und Klaus Schulz kamen auf zwei Fehlproben. Alle fleißigen Probenbesucher erhielten ein Geschenk.

Im Jubiläumsjahr 75 Jahre Männergesangverein Ewattingen soll ein großes Konzert in der Bonndorfer Stadthalle gegeben werden. Außerdem möchte man sich auf ein Kirchenkonzert in Ewattingen und in Bonndorf vorbereiten. Die Dirigentin dankte dem gesamten Vorstand und im Besonderen ihrem Vizedirigenten Gerhard Studinger. Da sie nicht alle Termine selbst wahrnehmen kann, ist sie froh über seine zuverlässige Vertretung.

Das Jubiläumsprogramm Am 8. Februar ist das Festbankett „75 Jahre MGV Ewattingen“ in Münchingen in der Gänsbachhalle. Zur Unterhaltung singt der MGV Hausen vor Wald. Am 28. März findet in der Stadthalle Bonndorf das Frühjahrskonzert mit circa 75 Sängern (Gastsänger vom Männerchor Hochfirst, Dreiklang Löffingen-Seppenhofen-Rötenbach, MGV Mundelfingen und Projektsänger) statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Ein großer Wunsch des Vorstands ist es, junge Sänger für den Chor zu gewinnen. Von 21. bis 24. Mai findet der Wandertreff an der Wutachmühle statt. Am 7. November, 17 Uhr, gibt es ein Kirchenkonzert in Ewattingen, am 8. November, 17 Uhr, wird ein Konzert in der evangelischen Kirche in Bonndorf gegeben.

Auf Antrag von Gerhard Langenbacher wurden die eigentlich anstehenden Wahlen auf kommendes Jahr verschoben, da sich die jetzigen Vorstandsmitglieder bereits seit Längerem mit den Vorbereitungen für das Vereinsjubiläum befassen. Alle Mitglieder stimmten dem Antrag zu.

Im Namen der Gemeinde dankte Erhard Graunke den Vereinsmitgliedern. In Ewattingen und Umgebung sei der MGV Ewattingen stets mit kulturellen Beiträgen präsent. Inzwischen setzt sich der Chor aus Sängern aus Bonndorf, Münchingen, Dillendorf, Schwaningen, Lausheim und Ewattingen zusammen. Auch die Partnerinnen der Sänger seien eingebunden und ein wichtiger Teil der Gemeinschaft. Dem Vorstand sprach Graunke ein großes Lob für deren Einsatz aus. Mit einem Ausblick auf das Jahr und Lichtbildern vom vergangenen Jahr fand der Abend einen gemütlichen Ausklang.