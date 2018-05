Der Kulturbetrieb erobert das Schloss Hohenlupfen – Lesungen, Konzerte und Theater in Planung

Das Schloss Hohenlupfen in Stühlingen soll regelmäßig zur Kulturbühne werden. Dies signalisieren Gespräche zwischen Bürgermeister Joachim Burger, den Schlossbesitzern Cecile und Martin Stamm und der neuen Kulturdezernentin des Landkreises, Susanna Heim. Den Auftakt machte eine Lesung mit Mirko Bonné im Rahmen des Literaturfestivals "Erzählzeit ohne Grenzen".

War die Autorenlesung in der Reihe "Erzählzeit ohne Grenzen" der Anfang einer wunderbaren Geschichte? Schloss Hohenlupfen könnte künftig regelmäßig Schauplatz kultureller Veranstaltungen sein. Noch ist nicht alles in trockenen Tüchern, fest steht aber, dass zwischen Bürgermeiser Joachim Burger, den Schlossbesitzern Cecile und Martin Stamm und der neuen Kulturdezernentin des Landkreises, Susanna Heim, Gespräche über mögliche Kooperationen stattgefunden haben.

Schloss Hohenlupfen schreit, plakativ ausgedrückt, nach Leben in seinen historischen Mauern. Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und Klassentreffen wurden hier im stilvollen Ambiente schon veranstaltet, vereinzelt auch Konzerte. Demnächst gibt das Kellertheater Grafenhausen erstmals zwei Gastspiele. In manchen Köpfen raucht es jedenfalls schon gewaltig.

Im Gespräch mit unser Zeitung betonen die Schloss-Eigentümer Cecile und Martin Stamm: "Wir sind aufgeschlossen für alle möglichen Konzepte." Besonders Cecile Stamm ist der Hohenlupfen längst ans Herz gewachsen, und sie zieht im Hinblick auf kulturelle Angebote die Fäden.

Ihr Mann ist Pragmatiker, denn der Unterhalt des Schlosses, das unter den Fürstenbergern eher lieblos dahin dämmerte, verschlingt viel Geld. Erst kürzlich hat Stamm ein großes Stück der eingestürzten südöstlichen Schlossmauer aufwendig mit Originalquadern sanieren lassen.

Schauplatz einer Autorenlesung war der sanierte Rittersaal im Stühlinger Schloss Hohenlupfen im Rahmen des grenzüberschreitenden Literaturfestivals "Erzählzeit ohne Grenzen". Zu Gast war der Autor Mirko Bonné, der trotz einer Erkältung eine gute Stunde aus seine Werk "Lichter als der Tag" las. Wohl auch weil er spürte, dass er ein sehr aufmerksames, aufnahmebereites Publikum vor sich hatte.

Draußen ließ der Frühling sein blaues Band durch die Lüfte flattern, aber dessen ungeachtet hatte diese ungewohnte Kulturveranstaltung viele Literatur-Interessierte auch von außerhlab des Landkreises auf Schloss Hohenlupfen gelockt. Das kam nicht von ungefähr: Mirko Bonné war 2017 für den Deutschen Buchpreis nomminiert.

Die Geschichte von Bonnés Roman ist eher banal, aber hervorragend beobachtet und literarisch aufbereitet. Eine Zweierbeziehung im Doppelpack, da sind Gefühlsveränderungen und andere Komplikationen vorprogrammiert. In der Geschichte spiegelt sich der akute Zustand der heutigen Gesellschaft wider. Mit viel Gespür für feine Zwischentöne zieht Mirko Bonnés Sprache das Publikum in den Bann.

Die Autorenlesung fand im Rahmen der Reihe "Erzählzeit ohne Grenzen" statt. Diese findet noch einschließlich bis 15. April im Raum Singen-Schaffhausen statt. An 59 Veranstaltungen in 40 Gemeinden lesen 33 zeitgenössischen Autoren in der Region Hegau-Klettgau und im Kanton Schaffhausen.