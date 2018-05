Stühlingen/Wutöschingen Der Kompromiss der evangelischen Kirchengemeinde Stühlingen-Wutöschingen sorgt für Entspannung bei den Stühlinger Gläubigen

Bei den evangelischen Gläubigen in Stühlingen gab es Ärger darüber, dass Gottesdienste künftig nur noch in Wutöschingen stattfinden sollen. Als Reaktion darauf soll es nun doch zweimal im Monat einen Gottesdienst in Stühlingen geben.

Die evangelische Kirchengemeinde Stühlingen-Wutöschingen befindet sich seit geraumer Zeit in einer theologisch-seelsorgerischen Umstrukturierungsphase. Anbetungszentrum Wutachtal, so lautet die zukunftsweisende Bezeichnung für einen Aufgabenbereich, der in Stühlingen eingerichtet wird. Beschlossen wurde in diesem Zuge ohne Anhörung der Gläubigen, dass zukünftig alle Gottesdienste der Kirchengemeinde nur noch in Wutöschingen stattfinden, während sich, räumlich betrachtet, Stühlingen schwerpunktmäßig auf die Jugendarbeit fokussiert. Verantwortliche Seelsorger des Anbetungszentrums Wutachtal sind Pfarrer David Brunner, Diakon Marc Hönes und Jugendreferentin Laura Ringgeler.

Der Pfarrer wird von der Landeskirche bezahlt, Hönes und Ringgeler vom Förderverein der evangelischen Kirchengemeinde. Pfarrer David Brunner machte eingangs der Hauptversammlung derKirchengemeinde wortgewaltig und unmissverständlich klar, dass die Kirchengemeinde „nicht wie ein basisdemokratischer Verein geführt" werde. Man wolle aber „niemanden verletzen“. DerWegfall der Stühlinger Gottesdienste war einvernehmlich mit den Stühlinger Kirchenältesten beschlossen worden. Kirchenälteste sind Jürgen Schindler und Daniel Koloff. Erika Kessler ist aufgrund der zurückliegenden Ereignisse von ihrem Amt zurückgetreten.

Diese völlig veränderte Leitungskultur führte in der jüngeren Vergangenheit zu starken Verwerfungen bei den evangelischen Stühlinger Christen. Es gab Wechsel zu anderen Kirchengemeinden, einige wenige traten ganz aus der Kirche aus, die anderen murrten unüberhörbar. Besonders verbittert wurde wahrgenommen, dass in Wutöschingen in Zukunft jeden Sonntag zwei Gottesdienste und in Stühlingen gar kein Gottesdienst mehr stattfinden werde – und dies bei derzeit drei Hauptamtlichen in der Seelsorge, während vor noch nicht allzu langer Zeit ein Pfarrer beide Gemeinden zur Zufriedenheit der Gläubigen betreute. Zudem, so ein Argument von Gegnern der Neuregelung, waren die Stühlinger Gottesdienste immer gut besucht, im Schnitt mit rund 80 Personen.

In der jüngeren Vergangenheit wurden deshalb Unterschriften gesammelt, viele lange, aber ergebnislose Gespräche mit Pfarrer Brunner geführt und E-Mails sowie Briefe geschrieben. Die Unstimmigkeiten führten schließlich so weit, dass Dekanin Christiane Vogel aus Waldshut indirekt um Hilfe gebeten wurde. Ihr gelang es, die Situation zu entschärfen. Ein Kompromiss läuft darauf hinaus, dass einmal im Monat am Samstagabend um 18 Uhr ein Gottesdienst stattfinden soll. Dekanin Christiane Vogel bat die Beteiligten: „Bleiben Sie im Dialog.“

Im Rahmen der gut besuchten Hauptversammlung wurde die aus Stühlinger Sicht ungute Entwicklung rekapituliert. Zwar blieben Fragen offen, beispielsweise konnte nicht geklärt werden, weshalb Briefe nicht beantwortet wurden. Dennoch scheint die Lage befriedet, man spricht miteinander. Diakon Marc Hönes sagte: „Es tut mir leid, wenn ich jemanden verletzt habe.“ Frank Bürk, der sich aktiv dem Anliegen der Stühlinger Gläubigen angenommen hatte, begründete die Ursachen der schwierigen Gemengelage. Ebenso Günter Kurth der 22 Jahre lang Kirchenältester und Prediger war.

Das Gotteshaus

Die Stühlinger Dreifaltigkeitskirche war ursprünglich die Basiskirche der evangelischen Gemeinde Stühlingen. Sie wurde 1913 erbaut. 2012 kam es zur Fusion mit Wutöschingen. Die Aktivitäten haben sich in der jüngeren Vergangenheit stark nach Wutöschingen verlagert. Die Gläubigen verteilen sich zu etwa zwei Dritteln auf Wutöschingen und zu einem Drittel, circa 90 Personen, auf Stühlingen.