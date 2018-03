Stühlingen Der Klinikstandort Stühlingen ist gesichert

Geschäftsführer Peter Fischer gibt beim Förderverein Loreto Krankenhaus Stühlingen einen Lagebericht zum Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz. Demnach kann das erfolgreiche Haus in Stühlingen stets alle vakanten Stellen besetzen.

Die Jahresversammlung des Fördervereins Loreto Krankenhaus Stühlingen nutzte Peter Fischer, Geschäftsführer des Gesundheitsverbunds Landkreis Konstanz (GLK), für einen ausführlichen Situationsbericht des GLK-Verbundes, zu dem auch das Stühlinger Haus zur medizinischen Grundversorgung zählt. Die erfreuliche Nachricht für Stühlingen: „Keiner hat am Standort gekratzt und ich stehe voll hinter dem Haus“, sagte Fischer.

2017 sei ein interessantes Jahr gewesen. Alle vakanten stellen, sei es bei Ärzten oder beim Pflegepersonal, konnten laut Fischers Bericht immer besetzt werden. So sei es beispielsweise gelungen, Hubert Lott als Nachfolger für Chirurgie-Chefarzt Helmut Keller, der in den Ruhestand trat, als leitenden Arzt für die Chirurgie zu gewinnen. Das Schwierige dabei sei gewesen, einen Chirurgen zu bekommen, der sowohl die Visceral- als auch die Unfallchirurgie beherrscht. Hubert Lott sei ein Arzt alter Schule und genau der Mann „den wir gesucht haben“, formilierte es GLK-Geschäftsführer Fischer. „Wir haben es immer geschafft, Versorgungssicherheit zu leisten und das Loreto Krankenhaus wird erfreulicherweise gut angenommen.“ Als erfahrener Gynäkologe mit hervorragendem Ruf sei Jörg Schweinfurth gewonnen worden, der bisher in Waldshut tätig war.

Der Gesundheitsverbund sei hervorragend positioniert und zertifiziert. 2016 bezeichnete Fischer aus wirtschaftlicher Perspektive als „bärenstarkes Jahr“. 2017 habe hingegen mit plus/minus Null abgeschlossen. Die Verbundeinrichtungen zählten zu den wenigen Häusern der Region mit wirtschaftlichem Erfolg. „Wir haben es geschafft, die Kurve zu kriegen, die Zusammenschlüsse zum leistungsstarken Verbund haben sich als richtige Entscheidung erwiesen.“ Horizontale Denkansätze hätten zum erzielten Erfolg stark mit beigetragen.

Gesellschafter im Gesundheitsverbunds Landkreis Konstanz seien die Kommunen des Einzugsgebiets. Eine Grundstruktur, die sich sehr positiv auf das gesamte Geschäftswesen auswirke, erklärte Peter Fischer. Nichtsdestotrotz stellte der Geschäftsführer, ohne näher darauf einzugehen, einschränkend fest: „Wir haben sehr viel Ärger mit der Kassenärztlichen Vereinigung.“ Bürgermeister Joachim Burger hatte bereits im Vorfeld Kontakt zu Peter Fischer aufgenommen. Er sagte: „Ich bin beruhigt, wenn ich solche positiven Nachrichten höre.“ Joachim Burger wird als Nachfolger von Bürgermeisterin Isolde Schäfer im Fördervereinsvorstand das Schriftführeramt übernehmen.