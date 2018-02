Stühlingen Der Kirchenchor Mauchen blickt zufrieden auf das Jahr zurück

Der Kirchenchor Mauchen feiert sein 110-jähriges Bestehen nur in kleiner Form. Der Vorstand wird vollständig und einstimmig bestätigt.

Mit der Hauptversammlung startete der Kirchenchor St. Gallus Mauchen in das Jahr, in dem er sein 110-jähriges Bestehens feiert. Der Vorstand wurde vollständig und einstimmig im Amt bestätigt.

Der Vorsitzende und Dirigent Herbert Güntert ist zufrieden mit dem vergangenen Jahr, das im Zeichen des Pfarrer-Wechsels stand: „Es ist bereits der fünfte Pfarrer, seit ich dabei bin. Jeder macht es ein klein bisschen anders.“ Im Projektchor mit weiteren Stühlinger Sängern wurde der ehemalige Pfarrer Olaf Winter besucht, der seit einem Jahr in Schliengen im Markgräflerland tätig ist. Pfarrer Fabian M. Schneider wurde nach Bonndorf verabschiedet, Pfarrer Karl Michael Klotz in der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz begrüßt, in der auch die beiden pensionierten Pfarrer Hans Jürgen Allgaier und Bernd Zimmermann wirken.

Für das kommende Jahr sind die meisten Termine bereits festgelegt, die Hochfeste werden beibehalten, versicherte Güntert, auch wenn die Gottesdienste in der St. Galluskirche Mauchen monatlich nur noch je einmal am Wochenende sowie an Wochentagen stattfinden. Das Fest zum 110-jährigen Bestehen werde in kleiner Form gefeiert. Barbara Bauknecht aus Eggingen wurde als neue Sängerin begrüßt, die Neuwahlen führte Ortsvorsteher Manfred Schanz durch. Er konnte allen zur Wiederwahl gratulieren: Vorsitzender Herbert Güntert, Stellvertreterin Gisela Güntert, Schriftführerin Christa Bernauer, Kassiererin Gerda Rebmann und die beiden Beisitzerinnen Angelika Rebmann und Sigrid Geng.

Der Kassenbericht von Gerda Rebmann ergab ein dickes Minus durch die Buskosten für den Ausflug an den Bodensee. Die Einnahmen vom Fasnetsonntag beim Jubiläum des Narrenvereins Katzbach wurden noch nicht berechnet. Auch wenn das Wetter die erwarteten Besucherzahlen geschmälert hatte, sind die Sänger doch zufrieden mit dem Verlauf in ihrer Wein- und Suppenstube.

Dass die Kameradschaft der Sänger einen großen Stellenwert hat, zeigte sich im ausführlichen Schriftführerbericht von Christa Bernauer. Sängerin Margot Russenberger wurden im Anschluss an die Hauptversammlung ein persönliches Gedicht sowie einige Lieder zu ihrem 65. Geburtstag vorgetragen. Dankesworte sprachen Jochen Haas (Narrenverein), Michaela Wagnerbauer (Gemeindeteam) und Ortsvorsteher Manfred Schanz.