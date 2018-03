Stühlingen-Mauchen Der Frauenverein Mauchen sorgt für eine weibliche Note im Ort

Der Frauenverein Mauchen pflegt Blumen, bietet Kurse an und sorgt für Abwechslung. Drei Gewinner erhalten ein gratis Schnupperjahr.

Umtriebig waren die Frauen aus Mauchen im vergangenen Jahr, wie in der Hauptversammlung im Rathaus festgestellt wurde. Die beiden Vorsitzenden Petra Kehl und Irene Kramer wurden ebenso wie Kassiererin Karin Schmid und Beisitzerin Bärbel Kühn im Amt bestätigt, Fabiola Berger wurde neue Schriftführerin und Karin Haas neue Beisitzerin.

Neben der regelmäßigen Blumenpflege auf dem Friedhof und in der St. Gallusstraße bot der Frauenverein erstmals einen äußerst erfolgreichen Cocktailempfang an Dreikönig an. Die Idee dafür entstand beim Workshop Zukunftsplanung mit Monika Studinger. Im Mai wird ein ähnlicher Workshop stattfinden, zur Eröffnung des Mehrgenerationenhauses "Dreikönig".

Der Kassenbericht von Karin Schmid fiel zufriedenstellend aus. Fragen gab es zur Höhe der Saalmiete, die manchen Frauen sehr hoch erschien. "Darin sind nur die durchschnittlichen Kosten, wie Wasser und Strom, verrechnet", erläuterte Ortsvorsteher Manfred Schanz.

Der Frauenverein konnte aufgrund einer 400-Euro-Spende von der Sparkasse zusammen mit dem JA-Verein attraktives Dorfleben eine Wippe anschaffen. "Sie wird nach Ostern samt einer Rutsche auf dem Spielplatz eingebaut", versprach Ortsvorsteher Manfred Schanz. Er dankte für die fleißige Arbeit unter dem Jahr, etwa auch beim Seniorenmittag. Schanz ist einer der drei Gewinner eines Schnupperjahres beim Frauenverein; auch Rosi Güntert und Silvia Hotz können den Verein ein Jahr lang kostenlos beschnuppern. Vier Jubilarinnen der 45 Mitglieder erhielten einen Blumengruß anlässlich ihres runden Geburtstags: Irma Hotz (90), Gertrud Birsner (90), Martha Aicheler (80) und Lydia Kiefer (70 Jahre).

Für die kommenden Monate hat sich der Frauenverein Mauchen um die Vorsitzenden Irene Kramer und Petra Kehl bereits einiges ausgedacht, dabei sollen auch neue Ideen aufgegriffen werden wie eine Bademodenschau aus Großmutters Zeiten, ein Qi-Gong-Kurs und eine Vollmondwanderung.