von Yvonne Würth

Zufrieden ist der Vorstand des Fördervereins Schwimmbad Mauchen mit der aktuell laufenden Saison. Vorsitzender Roland Geng hat zum Pressegespräch die aktuellen Zahlen mitgebracht. Mit bereits 4500 Besuchern ist das Bad regelmäßig gut gefüllt gewesen. Im Vorjahr waren es zwar 5500 Besucher um diese Zeit, aber mit schwankenden Zahlen sei aufgrund des Wetters immer zu rechnen.

Der Vorsitzende Roland Geng vom Förderverein Schwimmbad Mauchen konnte in der aktuellen Saison bereits 4500 Besucher begrüßen. | Bild: Yvonne Würth

„Wir hören immer wieder von den Besuchern, dass sie gerne wiederkommen, da alles sauber und gepflegt ist bei uns in Mauchen“, sagt Roland Geng. Das Gelände ist von allen Seiten aus gut einsehbar, was gerade für junge Familien attraktiv ist. „Auch die familiäre Atmosphäre bei uns ist ein Pluspunkt“, freut sich der Vorsitzende des Fördervereins Schwimmbad Mauchen über die vielen positiven Rückmeldungen, die es regelmäßig von den Besuchern gibt.

Wie Elke Roth tragen sich die Frauen aus Mauchen für den Kiosk-Dienst in der heißen Jahreszeit bereits im Frühjahr auf der Liste ein. Bei den vielen ehrenamtlichen Helfern im Schwimmbad hält sich der Arbeitsaufwand für den Einzelnen in Grenzen. | Bild: Yvonne Würth

Einen Strich durch die Rechnung hatte dem Verein allerdings die Technik gemacht. Während der laufenden Saison fiel der Kompressor aus. Eine Zwischenlösung wurde bis zum Ende der Saison gefunden, doch nun muss gut kalkuliert werden, denn bis zum kommenden Frühjahr muss der Förderverein einen neuen Kompressor anschaffen. Auf Eis gelegt sind deshalb fürs Erste auch die Pläne, auf der Halde in Richtung Parkplatz einen Liegeplatz aus Natursteinen anzulegen. Dies war eigentlich für den Herbst vorgesehen.

Tayler Blank (12) geht in den Ferien bei Oma gerne ins Schwimmbad. „Hier habe ich gute Beschäftigungen mit schwimmen und spielen, gerne spiele ich Tischtennis mit anderen Kindern. Es ist eine gute Abwechslung zu München, hier ist alles viel kleiner.“ | Bild: Yvonne Würth

In der nächsten Vorstandssitzung werden Termin und Einzelheiten für das zweitägige Jubiläumsfest zum 25-jährigen Bestehen festgelegt. Seit Juli 1994 wird das Bad in Mauchen vom Förderverein betrieben. Nachdem die Schließung aus Kostengründen drohte, schafften es die Mauchener, mithilfe des damals gegründeten Fördervereins, das Schwimmbad zu erhalten. So konnte im Juli 1994 in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Waldshut und der DLRG-Ortsgruppe Erzingen das Schwimmbad eröffnet werden.

Der fünfjährige Ludwig Roth trainiert im Nichtschwimmerbereich, er möchte beim Tauchen einen Ring vom Boden heraufholen. Ringe, Schwimm-Nudeln und ähnliche Wasserspielsachen können im Kiosk ausgeliehen werden. | Bild: Yvonne Würth

Seit damals wurde das Schwimmbad Schritt für Schritt saniert. Neben dem Technik-Team wurde auch das eigene DLRG-Team ständig auf Vordermann gebracht und erweitert. Den 15 Rettungsschwimmern gesellten sich dieses Jahr drei junge dazu. Da der Sportverein seinen 70. Geburtstag feierte, wurde das Jubiläum des Schwimmbades um ein Jahr verschoben. Die Jubiläumsfeiern vor fünf Jahren sind den Mauchenern noch gut in Erinnerung mit zehn leistungsgemischten Gruppen in sechs Spielen an drei Spielorten beim Gauditurnier. Beliebt war vor allem das Traktorreifen-Wettschwimmen, auch die Becken-Querung auf einem rutschigen Balken sorgte damals für viele Lacher, abgerundet wurde die Poolparty mit Musik.

Der Vorsitzende Roland Geng (rechts) mit David Raatz, einem der zahlreichen Rettungsschwimmer des Fördervereins Schwimmbad Mauchen. Durch die seit Jahren bestehende Nachwuchsförderung ist die Badeaufsicht zahlreich. | Bild: Yvonne Würth

