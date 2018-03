Stühlingen Der Breitbandausbau ist für Stühlingen deutlich aufwendiger als gedacht

Noch bis 6. April können Hauseigentümer in Stühlingen Anschlüsse für Breitband zu vergünstigten Konditionen bestellen. Das Signal soll ab August senden.

Die wichtigste Nachricht in Sachen Breitbandanschluss: Bis 6. April können bei der Stadt noch vergünstigte Anträge gestellt werden. Danach werden alle Anschlüsse kostendeckend in Rechnung gestellt. Von circa 1800 Haushalten haben bisher 1200 Haushalte Anschlüsse bestellt. Mit dem Rücklauf ist die Verwaltung zufrieden. Detaillierte Information gibt es im Internet (www.stuehlingen.de). Nach obigem Stichtag belaufen sich die Anschlusskosten auf 1600 Euro. Eine Eigenleistung im Wert von 300 Euro ist möglich. Hinzu kommen monatliche Kosten für den Internetvertrag, der, je nach Wunsch, auch Fernsehen und Telefon einschließen kann.

Obwohl das Projekt Breitbandversorgung für Stühlingen wesentlich mehr Aufwand erfordert, als ursprünglich gedacht, befinden sich die erforderlichen Tiefbauten im Zeitplan. Bürgermeister Joachim Burger und Projektleiter Bauingenieur Claudius Bauknecht erläuterten im Pressegespräch zahlreiche Details, die sich Außenstehenden nicht unbedingt erschließen. Als Vorteil stellt sich nun heraus, dass Stühlingen und Bonndorf landkreisweit die ersten Kommunen waren, die ihr Breitbandprojekt auf den Weg brachten.

Inzwischen zogen weitere Kommunen nach. Dies bedeutet, dass die Tiefbaukapazitäten ausgebucht sind. Auf Stühlingen und Bonndorf bezogen, heißt das: "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst." Claudius Bauknecht räumte ein, dass sich das Drum und Dran fast noch aufwendiger gestalte als die Erstellung einer Flächennutzungsplanung. Die angewandte Breitbandtechnik orientiere sich am aktuellen technischen Stand. Man sei sich sehr wohl bewusst, dass sich die Technik rasant weiter entwickeln werde. Aber irgendwann müsse man beginnen und Glasfaser sei derzeit die zukunftsweisende Technik.

Nicht alles, was für die Zukunftsentwicklung im Raum stehe, mache in hiesigen Breitengraden Sinn. So weit dies bautechnisch möglich sei, werde die Breitbandtrasse über stadteigenes Gelände verlegt. Für das ZIS-Projekt (zukunftsfähige Infrastruktur Stühlingen) schnelles Internet sind zwölf Millionen Euro Gesamtkosten geplant. Ein Zuschuss von rund sieben Millionen Euro wird erwartet. Die Refinanzierung der fünf Millionen Euro, die die Stadt schultern muss, sind über die Einnahmen aus Gebühren und Funkbetreibern geplant. Das Backbonesignal aus Eberfingen sei zu 80 Prozent fertiggestellt. Das Signal soll ab August senden. Unglaublich aufwendig gestalten sich laut Landrat Martin Kistler die EU-weit erforderlichen Antragstellungen. Er habe auch als Jurist Mühe damit.

Baumaßnahmen 2018

Gestartet wird mit dem Breitbandausbau in Grimmelshofen, unter Einbindung der weit ab gelegenen Reichenberghöfe. In Wangen kommen die noch nicht ausgebauten Bereiche zum Zuge. Ortsverbindungsleitungen sind geplant in Stühlingen ab Götschhalde, Eberfingerstraße 16 bis 19 und Schlossbergsiedlung bis zur Unteren Alp.