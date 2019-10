Das Logistikunternehmen LOG Group baut im Gewerbegebiet Sulzfeld ein Areal mit Werkstatt, Lagerhalle, Büroräumen und einem Motel für Brummifahrer. Mit einem symbolischen Spatenstich gab Firmenchef Rolf Sperisen mit seiner Frau Janina, die als Investorin auftritt, das Startzeichen für den Baubeginn. Gäste waren unter anderem Bürgermeister Joachim Burger, Architekt Christoph Krämer, LOG-Geschäftsführer Deutschland Cuno Mattioli, Unternehmens-Projektleiter Markus Cyron und Georg Riesterer, Vorstandsmitglied der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen. „Es ist ein besonderer Anfang für etwas Größeres, jetzt geht‘s am neuen Firmensitz los“, sagte Rolf Sperisen zu diesem „wichtigen Tag in der Firmengeschichte“.

1. Wann ist das Motel bezugsfertig?

„Wenn alles gut läuft, können die ersten Fahrer schon Ende Dezember, spätestens im Januar hier ihre Ruhepausen einlegen“, sagt Janina Sperisen. Dieser Teil soll nämlich mit modernen Containern auf zwei Etagen von der Oswald Matt Group aus Höchenschwand gebaut werden. Dann können auch schon etwa zehn Lastwagen hier abgestellt werden.

Zahlen und Fakten Auf dem 12 000 Quadratmeter großen Areal im Sulzfeld entstehen 36 Parkplätze für Lastwagen. Bei maximaler Auslastung können hier bis zu 60 Brummis abgestellt werden. Im „Motel“ für Selbstversorger gibt es 18 Räume mit 36 Betten, sanitäre Anlangen und drei Küchen. Janina Sperisen investiert rund 3,6 Millionen Euro in das Projekt mit Werkstatt, Büroräumen, Laster-Waschstraße und Lagerhalle. 15 bis 20 Arbeitsplätze sollen entstehen.

2. Konnten Fördergelder ausgeschöpft werden?

Anders als noch bei der Planung gehofft, sind keine Fördermittel aus dem ELR-Programm (Entwicklung Ländlicher Raum) geflossen. „Das ist inzwischen sehr schwierig, heute wird der Wohnungsbau stark gefördert“, stellt Architekt Christoph Krämer aus Überlingen-Mühlbach fest. Dafür gab es fünf Prozent Mittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau, weil der Gewerbebau nach dem KfW 55-Standard gebaut wird, erläutert der Architekt.

3. Warum baut das Unternehmen in Stühlingen?

„Der Standort ist ideal für uns: direkt an der B 314 und mit den Zollämtern Thayngen, Bargen und Waldshut in der Nähe“, stellte Rolf Sperisen in seiner Ansprache fest. Er betonte zudem, dass er spüre, dass sein Unternehmen „hier willkommen ist“ und man mit der Stadt einen verlässlichen Partner habe. Die Verzögerungen bei der Baugenehmigung lägen nicht an der städtischen Verwaltung, meinte der Unternehmer. Geplant war das Frühjahr 2019 für den Beginn der Bauarbeiten.

4. Wer kann das Motel und die Stellplätze nutzen?

Anders als noch vor einem Jahr geplant, werden Zimmer und Parkplätze nur von Fahrern der LOG Group genutzt werden können. „Wir sind wieder gewachsen, haben jetzt 130 Lastwagen. Am Wochenende müssen bis zu 65 Lastwagen pausieren, ein Drittel davon wird hier übernachten. Wir haben in Sinzheim noch eine Übernachtungsmöglichkeit für 20 Fahrer“, informiert Rolf Sperisen. Die Fahrer können so ihre nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vorgeschriebene Ruhezeit außerhalb des Fahrzeugs einhalten.

5. Was ist mit den Verzollungen?

Bis zu 100 Verzollungen werden täglich über das eigene Hauptzollbüro der LOG Group in Thayingen bearbeitet. Weitere werden in Kooperation mit Logistikunternehmen am Hochrhein abgewickelt. „Die Speditionen arbeiten hier nicht gegeneinander“, sagt Sperisen.