von Edelgard Bernauer

Das Vereinsjahr 2019 war für den Tennisclub Blau-Weiss Stühlingen geprägt vom Bau einer Flutlichtanlage, die sich als aufwändige Investition entpuppte. Behördlicherseits wurde ein Fledermaus-und Blendgutachten gefordert. Die Planung übernahm Vereinsmitglied Patrick Leingruber. An den Kosten von rund 20.000 Euro für die Anlage beteiligte sich die Stadt mit 1800 Euro. „Mit Blick auf den regen Spielbetrieb hat sich diese Anschaffung gelohnt“, so die Vereinsleitung in einer Pressemitteilung.

Überwachungskamera installiert

Nach einer Einbruchserie ins Clubheim entschloss sich der Vorstand zur Installation von Überwachungskameras. Die Vereinsfinanzen sind im grünen Bereich. Allerdings hatte schlechtes Wetter bei etlichen Veranstaltungen zur Auffüllung des Clubkontos einen Strich durch die Rechnung gemacht. Den detaillierten Finanzbericht stellte bei der Hauptversammlung Rechnerin Laura Weißenberger vor, die für ihre sehr gute Arbeit viel Lob erhielt.

Vorsitzender stellt Amt 2021 zur Verfügung

Vorsitzender Andy Apruzzese gab bekannt, dass er 2021 nicht mehr kandidieren wird. Sportlich konnte der Club acht Aktiv-Mannschaften und vier Jugendteams anmelden. Sowohl Mannschaftstrainer Michael Misseler als auch Jugendtrainer Heiko Güntert zeigten sich mit den erzielten Listenplätzen „nicht unzufrieden“.

Stühlingen Viele Fragen wegen Corona: So informiert die Stadt Stühlingen in Krisenzeiten Das könnte Sie auch interessieren

Der Club besteht aus 196 Mitgliedern, davon sind 58 Jugendliche. Im vergangenen Jahr kam es zu 19 Austritten, zehn neue Mitglieder konnten willkommen geheißen werden. Bürgermeister Joachim Burger lobte die sehr gute Jugendarbeit.Die Kooperation Schule/Verein, Ballschule, Jugendcamp und ein Ausflug sollen laut Jugendwart Heiko Güntert beim Vereinsnachwuchs auch 2020 für Abwechslung sorgen.

Der Vorstand des Tennisclubs Blau-Weiss Stühlingen setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender ist Andy Apruzzes, Stellvertreterin Birgit Leingruber, Jugendwart Heiko Güntert, Sportwart Michael Misseler, Schriftführerin Nicole Rassmann, Kassiererin Laura Itzin; Beisitzer sind Ingrid und Lukas Laumann, Aileen Böhler und Aaron Preiser.