David Geng ist seit zehn Jahren in der Kommunalpolitik aktiv. Zunächst schaffte er den Sprung in den Gemeinderat, 2014 wurde er zudem in den Ortschaftsrat von Bettmaringen gewählt. Nach den Kommunalwahlen 2019 zog er erneut in beide Gremien für die Freien Wähler ein. Im Juni stellte sich der Bauingenieur nun auch noch der Wahl zum Ortsvorsteher und steht diesem Gremium nun vor. Hier sieht er seine Aufgabe darin, den Menschen in seinem Wohnort zuzuhören, Dinge die machbar sind anzupacken: „Ich nehme alle Anliegen ernst, aber wenn etwas nicht geht, werde ich das auch erklären“, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Sport als Ausgleich

Aufgewachsen ist David Geng (47) in Lembach, ging in Bonndorf zur Schule. Danach folgte eine Lehre als Zimmermann, später studierte an der FH Konstanz Bauingenieurwesen. „Ich habe also den klassischen zweiten Bildungsweg bestritten“, erzählt er. Nach einem arbeitsreichen Tag oder an Wochenenden setzt er sich gerne mal aufs Rennrad oder Mountainbike, joggt, geht Schwimmen oder im Winter Ski fahren. „Dabei kann ich mental abschalten, der Breitensport sorgt für Ausgeglichenheit und körperliche Fitness“, erzählt David Geng. Das hilft ihm dabei, nach einem anstrengenden Arbeitstag in den Sitzungen des Ortschafts- oder Gemeinderats abends noch fit zu sein.

In Bettmaringen wird das Neubaugebeit „Untere Breite II“ (links) erschlossen. Im ersten Abschnitt sollen 15 Bauplätze ausgewiesen werden. | Bild: Stadt Stühlingen

Sein Nachbar Friedrich Rogg sprach ihn vor zehn Jahren an, ob er nicht kandidieren wolle. „Es ist in einer Demokratie ein großes Privileg, dass man wählen darf“, betont Geng. Und dazu gehöre natürlich, dass es Kandidaten gibt, die sich zur Wahl stellen. Damals schaffte er den Sprung in den Gemeinderat, nicht aber in das Ortsgremium, erzählt er. Seit fünf Jahren ist er nun auch im Ortschaftsrat und ein überzeugter Befürworter dieses Gremiums: „In der größten Flächengemeinde des Landkreises mit zehn Ortsteilen hat das viele Vorteile.“

Erste Erfahrungen

Seine ersten Erfahrungen als Ortsvorsteher sind positiv. Es gehe darum, mit den Bürgern ist Gespräch zu kommen, Dinge zu entwickeln und als Gemeinschaft den Weg zu beschreiten. „So können wir im Bettmarigen aktiv die Zukunft gestalten“, beschriebt David Geng seinen Weg. Das Dorf habe mit seinen gut 500 Einwohnern „eine gesunde Größe“, um das gemeinschaftliche Leben zu gestalten. Dazu gehöre eine aktive Landjugend ebenso dazu, wie die intakten, lebendigen Vereine, eine engagierte Freiwillige Feuerwehrabteilung und eine gut funktionierende Kirchengemeinde. Aber auch private Initiativen bereichern das Leben im Stühlinger Ortsteil, erzählt Geng: „Es gibt viele engagagierte Leute im Dorf, da bewegt sich viel“, freut sich der Ortsvorsteher.

Bettmaringen Der Stühlinger Ortsteil liegt auf der Alb in 720 Meter Höhe. 1975 wurde Bettmaringen in die Stadt Stühlingen eingemeindet. Momentan hat das Dorf etwa 510 Einwohner. Sieben Vereine und die Freiwilligen Feuerwehr beleben das aktive Dorfleben.

„Derzeit ist in Bettmaringen vieles auf den Weg gebracht“, sagt der Ortsvorsteher. Ein neues Baugebiet werde erschlossen, hinter dem Ausbau des Breitbandnetztes stehe das ganz Dorf. Es gehe in Zukunft auch um die Belegung des Gemeindehauses, das an seine Kapazitätsgrenzen stößt.