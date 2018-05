Stühlingen Das wird in Stühlingen wichtig: Bürgermeister Joachim Burger spricht über große Projekte und Zukunftsaufgaben

Stühlingens Bürgermeister Joachim Burger spricht im Interview über aktuelle Themen und Probleme sowie Zukunftsprojekte. Dazu gehören die Ortsumfahrung Grimmelshofen, die Sanierung der Stadthalle Stühlingen und das Schaffen von Arbeitsplätzen.

Herr Burger, Sie kommen aus der freien Wirtschaft und sagen, dass alles, was länger als fünf Tage dauert, zu lang ist. Wie geht es Ihnen dann beim Thema Ortsumfahrung Grimmelshofen, das dauert ja schon Jahrzehnte?

Die Vergangenheit ist jetzt beendet. Wir werden zusammen mit dem Landkreis, dem Kommunalverband und vorwiegend der Stadt Blumberg aktiv. Jetzt werden wir prüfen, was wir an Planungsmaßnahmen unter Berücksichtigung aller Aspekte aufnehmen und wie wir die Planung finanzieren können. Es geht darum, die nächsten Schritte abzustimmen, realistische Varianten zu prüfen und Lösungsansätze zu suchen. Natürlich möchten wir den Einwohnern in Grimmelshofen zeigen, dass mit einer Trassenführung die Entwicklung des Ortsteils möglich ist. Beim Regierungspräsidium Freiburg ist der Planungsbeginn für 2025 vorgesehen, die Planung selbst dauert unter Berücksichtigung aller Belange fünf bis zehn Jahre.

Also vor 2035 wird nicht mit einem Beginn der Bauarbeiten zu rechnen sein?

Realistisch muss man das sicherlich so sehen.

Themenwechsel, Stadthalle und Realschule sind offenbar sanierungsbedürftig. Wie sehen da die nächsten Schritte aus?

Die Schule ist nicht sanierungsbedürftig, das wurde verzerrt dargestellt. In der Schule ist das Thema EDV und wer die Computer künftig wartet akut. Da suchen wir nach Lösungen, entweder in der Schule, durch ehrenamtliche Unterstützung, oder durch eine Firma. Das könnte dann ein Thema für den Schul-Zweckverband sein. Zudem müssen wir die Sprechanlage der Schule mit den anderen Gebäuden vernetzen.

Anders sieht es aber bei der Halle aus.

Die ist in die Jahre gekommen, wurde auch erheblich beansprucht. Nach den Pfingstferien werden sich Bauamt, Bauhof und Schule treffen, um alles anzuschauen. Es wird geklärt, wo etwas getan werden muss, welche finanziellen Mittel wir benötigen. Wo es notwendig ist, werden wir Mängel zeitnah abstellen.

Also ist derzeit nicht an eine große Sanierung gedacht?

Nein, im Moment nicht. Wir müssen sehen, ob wir eine Brandschutzbegehung bekommen, wie das in anderen Gemeinden schon geschehen ist. Dann könnte sich die Situation schnell ändern. Es wird in diesem Fall sicher Grundsatzentscheidungen geben müssen: Sporthalle oder Mehrzweckhalle. Das sind Dinge, die man mit Bürgern und Gemeinderat ausloten muss.

Es gibt längst einen Konkurrenzkampf der Schulen in der Region um Schüler. Welche Chancen hat der Schulstandort Stühlingen in diesem Wettbewerb?

Die Realschule ist mit dem bilingualen Zug stark unterwegs, um sich von anderen Schulen abzuheben. Der wird mit 30 Schülern im kommenden Schuljahr fortgesetzt. Es gibt daneben zwei kleinere Klassen mit jeweils 18 Schülern, das ist auch für die Lehrer interessant. Die gute Lehrerversorgung ist ein Signal an die Eltern. Es zeugt auch von der Attraktivität der Schule, wenn sich Lehrer hier um eine Stelle bewerben. Angestrebt wird zudem eine Zertifizierung für die Berufsorientierung an Realschulen. Eltern erkennen zudem immer mehr, dass eine ortsnahe Schule wichtig ist.

Gute Kinderbetreuung ist bei vielen Familien ein sogenannter "weicher Standortfaktor", der über die Attraktivität einer Wohngemeinde entscheidet. Wie ist Stühlingen da aufgestellt?

Wir sehen, dass ein riesiger Bedarf an Betreuung auch für Kinder unter drei Jahren besteht, gerade im Kinderland Hohenlupfen. Dort nähern wir uns der Vollauslastung, 98 Kinder werden hier derzeit betreut. Hier wird von 6.30 bis 17 Uhr Betreuung angeboten, sogar mit einem Hort für Grundschulkinder. Das können wir natürlich nicht in allen städtischen Kindergärten so leisten. Eine Projektgruppe wird die Entwicklungen erarbeiten und Lösungen aufzeigen. Wir werden zudem eine Elternabfrage zum Bedarf starten. Sollten wir mehr Plätze benötigen, brauchen wir auch mehr Personal, das derzeit schwer zu bekommen ist, und mehr finanzielle Mittel. Insgesamt sehen wir uns aber momentan vernünftig aufgestellt. Bevor wir im Bedarfsfall etwas neu bauen, müssen wir vorhandene Räume optimal nutzen.

Was kann die Gesamtgemeinde jungen, bauwilligen Familien bieten?

Wo es möglich ist, versuchen wir, neue Baugebiete zu entwickeln, wie zuletzt in Wangen mit elf Bauplätzen, die bald bebaut werden. Wie haben noch eines in Mauchen, das wir erschließen, und in Bettmaringen. In der Kernstadt haben wir das Innere Zelgle und einzelne Flächen. Im Moment kommen wir mit der Schaffung von neuen Bauflächen dem Bedarf nicht nach. Zudem machen es uns bestehende Schutzgebiete und geforderte Ausgleichsflächen immer schwerer, Bauland zu erschließen. Der zweite Weg ist, die innerörtlichen Flächen attraktiv zu machen. Da muss bei Bauwilligen ein Umdenken stattfinden. Man kann auch im Innenbereich vernünftigen Wohnraum schaffen, und das zu teilweise günstigeren Konditionen für den Bauwilligen und die Kommune, denn es besteht schon die notwendige Infrastruktur bis hin zum Breitbandanschluss.

Arbeitsplätze zu schaffen ist eines Ihrer Ziele, das Gewerbegebiet Sulzfeld wurde erweitert. Gibt es schon Interessenten?

Ja, die gibt es. Es gibt einen Kriterienkatalog für Unternehmen, den wir abgefragt haben. Die derzeitigen Bewerber werden sich und ihr Projekt in einer Sitzung mit dem Technischen Ausschuss im Juni vorstellen. Die Erschließung und den Bedarf an Versorgungsleitungen können wir so individuell mit dem Unternehmer abstimmen.

Das Wesbecher-Areal ist ein "Filetstück" in der Unterstadt. Was plant hier die Stadt und gibt es bereits Interessenten, die hier investieren wollen?

Hier gehören der Stadt nur begrenzt Flächen, dafür haben wir einen Preis pro Quadratmeter von 180 Euro festgelegt. Wir werden die Vermarktung zeitnah angehen, wenn die letzten Details geklärt sind. Die Herkulesaufgabe ist aber, die Privateigentümer der Flächen für die weitere Entwicklung ins Boot zu bekommen. Einige Schlüsseleigentümer könnten da der Türöffner sein. Mit einem Eigentümer sind wir uns jetzt einig geworden. Momentan sind wir in Gesprächen mit der katholischen Kirche, der Pfarrgemeinde und den Pfründen des erzbischöflichen Ordinariats, denen Teile der Fläche gehören.

Sie wollen Leerstände von Geschäftsräumen in der Stadt auf einer Börse anbieten. Wie genau soll das aussehen?

Wir möchten das auf die städtische Internetseite bringen. Wenn jemand einen Leerstand in einem Ladengeschäft oder auch einen Bauplatz hat, bieten wir die Möglichkeit, das Objekt anzubieten. Die Stadt kann so als Mittler tätig werden, wobei wir nicht in Konkurrenz zu Maklern treten wollen. Es geht darum, dass man sich gegenseitig hilft und die Leerstände so schnell als möglich verschwinden.

Und was ist mit dem Projekt Dorfladen?

Den Dorfladen mit regionalen Produkten haben wir weiter im Blick, auch wenn der Eigentümer des ehemaligen Schüle-Gebäudes eine andere Verwendung realisieren möchte. Wir werden uns mit den Akteuren in Dettighofen austauschen, und überlegen, wie wir das dortige Konzept eventuell in Stühlingen umsetzen können.