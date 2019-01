von Lucia van Kreuningen

Die Kameraden der Feuerwehrabteilung Mauchen müssen sich noch etwas in Geduld üben, bis das langersehnte neue Feuerwehrfahrzeug für sie bereit steht. Diese Botschaft überbrachte der Kommandant der Stühlinger Gesamtwehr, Gerhard Pfeifer, bei der Hauptversammlung. Zuvor jedoch hielt Abteilungskommandant Michael Zolg einen Rückblick auf das vergangene Jahr, das mit vier Einsätzen und elf Proben in Mauchen sowie vier Proben bei den umliegenden Wehren abgeschlossen hatte.

Autofahrer missachten Absperrung

Einer dieser Einsätze, ein Verkehrsunfall auf Mauchener Gemarkung, im Gebiet unterhalb der Unteren Alp, war dabei besonders prekär. Denn viele Autofahrer ignorierten, wie Kommandant Zolg festgehalten hatte, die Absperrung und umfuhren diese direkt, ohne auf die im Einsatz befindlichen Kameraden zu achten. Auch Ortsvorsteher Manfred Schanz hatte dies beobachtet. „So etwas ist eine Sache, die geht einfach nicht. Die Feuerwehr leistet hier Schwerstarbeit bei einem solchen Einsatz und die Autofahrer sollten so fair sein und darauf Rücksicht nehmen." Weitere Einsätze der Mauchener Feuerwehr war ein Brand in Stühlingen, ein LKW-Brand auf der B 314 und ein Verkehrsunfall beim Rastplatz.

Kreis Waldshut Blaulicht-Akte 2018: Diese Fälle hielten die Polizei im zu Ende gehenden Jahr auf Trab Das könnte Sie auch interessieren

Die Kameraden hatten sich im vergangenen Jahr auch bei der Dorfgemeinschaft eingebracht, beim Dorfputz tatkräftig mitgeholfen und fünf Mal Altpapier gesammelt. Weil die Altpapiersammlungen immer weniger Geld in die Kasse spülen, schlug Zolg vor, künftig einen Weihnachtsbaumverkauf zu organisieren und dabei auch Getränke und Essen zu servieren. Eine gute Zusammenarbeit gibt es auch mit den Nachbarwehren, wie Bettmaringen, Wangen und Eggingen. In Bettmaringen hatten die Kameraden beim Jubiläumsfest Parkplatz- und weitere Dienste übernommen, wofür Abteilungskommandant Armin Beck Dankesworte überbrachte.

Seit 55 Jahren bei der Feuerwehr

Geehrt wurden in der Versammlung drei langjährige Kameraden. Franz Isele ist seit 55 Jahren Feuerwehrmann, Wolfgang Zolg gehört der Wehr seit 50 Jahren an, Siegfried Zolg ist seit 45 Jahren Mitglied.

Kreis Waldshut Wechsel bei den Feuerwehrsenioren im Kreis Waldshut: Nach elf Jahren geben die Obmänner Erich Strittmatter und Klaus Boenke ihre Ämter ab Das könnte Sie auch interessieren

Ein Lob erhielten die Kameraden von Gesamtwehrkommandant Gerhard Pfeifer für die Proben mit den anderen Abteilungen. „Ich bin überzeugt davon, dass ihr künftig, wenn das neue Fahrzeug da ist, mehr Einsätze bekommt und da ist es gut, wenn ihr intensiv probt." Das Fahrzeug sei bis Mitte März in der Ausschreibung und soll danach bestellt werden. "Ich hoffe, dass es noch in diesem Jahr kommen wird, es gibt lange Lieferfristen", so Pfeifer.