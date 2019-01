von Lucia van Kreuningen

Ein gut gemischtes Programm bot der 36. Bunte Abend der Hungrigen Stühlinger im Konradsaal. Nur wer mit dabei war, kann verstehen, warum sich einige Besucher noch in den nächsten Tagen mit Muskelkater in ihren Bauchmuskeln plagen werden. Die rund 70 Akteure auf und hinter der Bühne haben es wieder einmal geschafft, dem närrischen Publikum aufzuzeigen, dass Fasnacht einen festen Platz im Leben haben kann.

Er hatte fast die ganze Bühne für sich allein: Konrad Grüninger als Büttel bei der Eröffnung des Bunten Abends in Stühlingen. | Bild: Lucia van Kreuningen

Was die Besucher und Zunftmeister Daniel Fechtig, der trotz einer Erkrankung die Moderation übernommen hatte, besonders gefreut hat: Altbürgermeister Ernst Rees hat sein Versprechen gehalten, zum Bunten Abend nach Stühlingen zu kommen. Der amtierende Bürgermeister Joachim Burger genoss den Abend im neuen Narrenkittel. Schon lange vor Programmstart hatte sich der Konradsaal in einen brodelnden Kessel verwandelt. Die Happy Shakers heizten im Vorfeld wie auch zwischen den Programmpunkten den Zuschauern ein.

Offenbar brauchen sich die Hungrigen Stühlinger keine Sorgen um den Nachwuchs zu machen, die Kindertanzgruppe war mit vollem Eifer dabei. | Bild: Lucia van Kreuningen

Pünktlich um 20.11 Uhr erscholl der Stühlinger Narrenmarsch. Die Glocke des Büttels klingelte nicht als Einmarsch, sondern auf der Bühne. Der erste Programmpunkt, der Tanz der Kindergruppe, ließ die Stimmung steigen und die Zuschauer verlangten nach einer Zugabe. Seit langer Zeit hatte es ein Narr gewagt, in die Bütte zu steigen. Dominik Umiker aus Grimmelshofen von den Gäle Mölle wagte sich mit seiner politischen Büttenrede als Hausmann quasi in die Höhle des Löwen. Seine gereimte Büttenrede ließ manchen Politiker in einem neuen Licht erscheinen. Der Applaus des Publikums gab ihm recht.

Es gab viel zu sehen beim Männerbalett des Sportvereins Stühlingen beim Bunten Abend. Nicht nur tanzende Fußballerbeine, sondern auch akrobatische Einlagen sorgten bei den Zuschauern für heftigen Applaus. | Bild: Lucia van Kreuningen

Den Saal regelrecht zum Toben brachten die Aktiven des Sportvereins Stühlingen dann mit ihrem "Schwanensee". Sie hatten sich wieder einmal an das Männerballett mit Tütü gewagt. Die Choreografie zeigte einige gewagte Szenen. Diese riefen nicht nur bei den weiblichen Zuschauern Beifallsstürme hervor. Gleich zwei Auftritte meisterten die Aktiven der Festgäste. Sie boten die Sketche "Autokauf" und "Fahrschule". Spritzige Saunaufgüsse mit teils deftigen Schweißperlen gab es beim Sketch der 16 Zächen. Sie begaben sich in eine heiße Sauna und dabei kam so allerlei heraus, was Männer unter sich manchmal, besonders bei heißen Güssen mit viel Geschmack, so denken.

Der Hohenlupfenflurfunk hatte seine Sendeantenne in diesem Jahr auf den Recyclinghof verlegt. Dabei kamen die närrischen Begebenheiten, die das Jahr über gesammelt wurden, keineswegs in die Tonne. | Bild: Lucia van Kreuningen

Den Damen vom Hohenlupfenflurfunk war auch im vergangenen Jahr wieder einiges zu Ohren gekommen. Gaby und Gudi hatten daher viel zu berichten. Sie rückten auch gewisse Denkweisen zum Jahresmotto der Hungrigen Stühlinger ins rechte Licht, das auf demokratische Weise am 11. 11. zustande gekommen war. Mit Mädels, sind nicht etwa Teenager oder junge Mädchen gemeint, sondern gestandene Frauen, die sich zutrauen, eine Wirtschaft zu führen. Doch das sei dahingestellt. Fakt ist, dass einige Stühlinger lustige Begebenheiten anhören mussten, die sie vielleicht nicht unbedingt in die Öffentlichkeit gezerrt haben wollten.

Mädelsabend oder Männersauna? Diese Frage stand bei den 16 Zächen im Raum. Wer die Oberhand gewann, konnten die Zuschauer beim Bunten Abend der Hungrigen Stühlinger im Konradsaal erleben. | Bild: Lucia van Kreuningen

Kein Stühlinger Bunter Abend ohne die dienstälteste Tanzgruppe, die Tanzmäuse. Auch bei ihrem 29. Auftritt auf der Bühne zeigten sie einen rhythmischen Tanz, der die Zuschauer zum Mitklatschen anregte und eine Zugabe fordern ließ. Wer hätte gedacht, dass es im Seniorenheim mit bestimmten Hausregeln auch närrisch zugehen kann? Dies brachte der Mischmachchor mit seiner Seniorengymnastik, mit blauen Pillen gedopt, fetzig zur Geltung. Dabei könnte man meinen, die Tänzerinnen der Jazztanzgruppe hätten es schwer gehabt, den letzten Programmpunkt darzubieten. Doch keinesfalls, die Stimmung war so prächtig, dass auch sie eine Zugabe bieten mussten.

Stühlingen Bildergalerie zum 36. Bunten Abend der Hungrigen Stühlinger im Konradsaal Das könnte Sie auch interessieren