Schwaningen vor 21 Minuten

Das Ende einer Ära: Klaus Buntru verlässt nach 25 Jahren den Ortschaftsrat in Schwaningen

In Schwaningen bricht eine neue Ära an: Uwe Kredig wurde zum neuen Ortsvorsteher gewählt und beerbt so Klaus Buntru, der nach 25 Jahren im Rat feierlich verabschiedet wurder.