von Yvonne Würth

Das Akkordeon-Orchester Stühlingen bewies im voll besetzten Konradsaal die Vielseitigkeit des Instruments. Anders, als es bei Konzerten von Musikvereinen üblich ist, waren außer Kleinkindern sämtliche Altersgruppen vertreten mit erfreulich vielen jungen Gesichtern. Das Publikum zeigte sich bereits bei den ersten Titeln aufmerksam. Es nahm den Vorschlag, mitzusingen, an und sang spätestens bei der Zugabe, bei den Hits von Udo Jürgens, lauthals mit.

Der Verein Das Akkordeonorchester Stühlingen wurde 1975 gegründet. Vorsitzender ist Timo Wanner aus Schaffhausen, musikalische Leiterin ist seit 1988 Marlene Adam. Der Kontakt ist möglich per E-Mail (AO-Stuehlingen@web.de).

Eröffnet hatten die 18 Musiker unter Leitung von Marlene Adam den Konzertabend mit der „Sinfonie per un addio“, der „Sinfonie zum Abschied“ von Gian Piero Reverben und Luigi Giordano in Bearbeitung von André Nieblich. Nach einem gemächlichen Intro startete das leidenschaftliche Stück rockig-barockig durch und legte die Messlatte der besonders attraktiven Stücke bereits hoch.

Ein beeindruckendes und gefeiertes Konzert bot das Akkordeon-Orchester Stühlingen mit Dirigentin Marlene Adam im Konradsaal Stühlingen. | Bild: Yvonne Würth

Eigens aus Mainz angereist war die treue Ansagerin des Vereins, Christina Berthold. Ihre Informationen zu den Musikstücken und den Musikern verpackte sie witzig und charmant und verband sie mit den örtlichen Gegebenheiten wie dem Städtlefest Stühlingen, an dem das Akkordeon-Orchester Stühlingen regelmäßig mit seiner Bar teilnimmt, der Fastnacht und den örtlichen Gesangsstars. Der erste Konzertteil endete mit den beiden beeindruckend vorgetragenen Oberstufen-Werken „Karneval“ von Matthew Scott und „Music For A Never Made Movie“ von Wolfgang Ruß-Plötz.

Goldene Glückskugeln mit Loszetteln daran verteilte Rebecca Schüle beim Konzert des Akkordeon-Orchesters Stühlingen, da konnte auch Bürgermeister Joachim Burger nicht nein sagen. Bis auf eins verschenkte er allerdings das Naschwerk. Die Tombola bot frische, regionale und saisonale Produkte. | Bild: Yvonne Würth

Es folgten Ehrungen für Anni Meier und Leonie Klösel für fünf Jahre aktives Musizieren. Neben ihrem Amt als Schriftführerin bewältigte Anni Meier „Powerabende“ mit fünf Stunden Probenzeit, da die Bonndorferin auch im Nachwuchs-Ensemble mitspielt. Leonie Klösel wirkte in ihrem Amt als Beisitzerin bei der Gestaltung des Konzertplakats mit.

Um den musikalischen Nachwuchs braucht sich das Akkordeon-Orchester Stühlingen keine Sorgen machen. | Bild: Yvonne Würth

Das Akkordeon­ensemble der Musikschule Südschwarzwald führte drei Stücke auf: „Sunday Walk“ von Alexander Jekic, „In einem japanischen Teehaus“ von Curt Mahr und die „Petite Musette“ von Roger Lemonde. Die jungen Akkordeonisten spielten souverän, einzig durch Anni Meier und die Schlagzeuger Matthias Schönle und Thomas Bächtold unterstützt. In der Pause gab es die „goldenen Glückskugeln“ für die Verlosung zu kaufen.