Die Stadt Stühlingen reagiert nach den neuesten Erkenntnissen zur Verbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) auf die Empfehlungen des Gemeindetages Baden-Württemberg. Der rät Städten und Gemeinden zu prüfen, ob öffentliche Veranstaltungen auch mit weniger als 1000 Teilnehmern durchgeführt werden sollen.

Die Stadtverwaltung der Hohenlupfenstadt spricht nun in einer Pressemitteilung die „dringende Empfehlung“ an alle Veranstalter aus, Veranstaltungen, die bis einschließlich 20. April terminiert sind, auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben. Veranstaltungen, bei denen viele ältere oder Menschen mit Grunderkrankungen teilnehmen, sollen vorerst komplett abgesagt oder neu terminiert werden. Dazu gehören besonders Senioren-Nachmittage. Anstehende städtische Veranstaltungen, die in den kommenden Tagen stattfinden sollten, wie beispielsweise Einwohner- und Feuerwehr-Versammlungen wurden von der Verwaltung abgesagt. Aus dem Rathaus Stühlingen heißt es, dass rechtzeitig darüber informiert werde, ob und wann mögliche Ersatztermine angesetzt werden.

Betroffen sind also die geplanten Einwohner-Versammlungen in Weizen (18. März) und Stühlingen (23. März), die beiden Seniorennachmittage in Eberfingen (22. März) und Stühlingen (28. März), die Erzählzeit im Foyer der Sparkasse Stühlingen (28. März) sowie der Bären-Sonntag in Lausheim (22. März). Außerdem abgesagt wurde der „Stühlinger Frühling“ des Handels- und Gewerbevereins, der für das Wochenende, 18./19. April terminiert war.

„Mit den Absagen und Verschiebungen von Veranstaltungen reagiert die Stadt vorsorglich auf die Ausbreitung des Coronavirus und möchte präventiv einen Beitrag leisten, das Ansteckungsrisiko zu reduzieren“, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. „Wir bitten dafür um Verständnis“, so Bürgermeister JOachim Burger.

Alle Veranstalter in der Gesamt-Stadt werden gebeten, eigenständig zu prüfen, ob die jeweilige Veranstaltung abgesagt werden soll. Hierfür erhalten die Veranstalter einen entsprechenden Leitfaden, um selbst eine Risiko-Einschätzung vornehmen zu können. Alle Veranstalter werden gebeten, dem Haupt- und Ordnungsamt zeitnah mitzuteilen, ob die jeweilige Veranstaltung durchgeführt, abgesagt oder verschoben wird. Die Rückmeldung kann per E-Mail erfolgen (sekretariat@stuehlingen.de) oder unter der Telefonnummer 07744/532 20.