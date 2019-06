von Yvonne Würth

Der Chor Sunrising Bettmaringen hielt Jahres-Rückblick in der Hauptversammlung. Zahlreiche Auftritte prägten das Jahr 2018, am 17. November ist das Jahreskonzert geplant, die Wiederholung am 23. November in Altenburg sowie die Christmette.

Sie Sänger sowie Dirigent Neal Banerjee waren beim Muttertagskonzert in Bettmaringens Kirche St. Fridolin mit Liebesliedern gemäß dem Motto „All You Need Is Love“ sehr umjubelt. Nicht nur der Kinderchor „Die Wilden Sonnen“, sondern auch der neue Teenie-Chor konnten dort jede Menge Applaus für sich beanspruchen. Neben dem Konzert im eigenen Dorf gab der Chor auch eine Konzertwiederholung im Kapuzinerkloster Stühlingen zum Besten und sang beim Internationalen Chorabend des Partnerschaftskomittes im Konradsaal Stühlingen.

Daneben reiste der Chor auch für Gastauftritte nach Ewattingen zum Konzert des Männergesangvereins und nach Rötenbach zum Motto „vier Chöre, zwei Dirigenten, ein Konzert“. Selbstverständlich gehörte die Mitgestaltung des Weihnachtsgottesdienstes in Bettmaringen mit zum Jahresprogramm, auch die Teilnahme am Städtlefest im vergangenen Sommer. Beim Ausflug ins Markgräflerland samt Weinwanderung und Stadtführung durch Basel gestalteten die Sänger den Gottesdienst in Bamlach mit, ein Besuch bei Pfarrer Olaf Winter war inklusive.

Vertrauen in die Vereinsspitze

Erfreulicherweise konnte der komplette Vorstand wieder gewählt werden: Die Vorsitzende und zugleich Leiterin des Kinderchors Carola Geng, Stellvertreterin Petra Güntert, Kassiererin Stefanie Magerl, Schriftführerin Tanja Beck sowie Beisitzer Gerlinde Blenk, Christian Kreusch und Monika Orlick.

Besonders zufrieden konnte Vorsitzende Carola Geng über die Nachwuchsarbeit berichten. Denn beide Chöre, Kinderchor (13 Kinder) und Teenie-Chor (elf Mädchen) sangen beim Muttertagskonzert mit und nahmen ebenfalls am Städtlefest Stühlingen teil. Auch beteiligten sich die jungen Sänger am Aktivwochenende des Chorverbands in Todtnauberg. Aktuell nimmt ein Mädchen an einem neuen Angebot des Chorverbands teil, dem Sängerleistungsabzeichen. Dieses Jahr können vier Kinder für zehn Jahre singen im Chor geehrt werden sowie fünf Kinder für fünf Jahre.

