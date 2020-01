Das Goldene Buch einer Stadt oder Gemeinde erinnert an prominente und exotische Gäste und Geschichten, die sich darum ranken. Auch Stühlingen verfügt über einen solchen „Schatz“, der allerdings mehr als zwei Jahrzehnte in einem Schrank des Sekretariats schlummerte. Bürgermeister Joachim Burger hob den kleinen Schatz im vergangenen Jahr, als Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer und Landrat Martin Kistler in der Hohenlupfenstadt weilten.

Stühlingen Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer stattete Stühlingen einen ganztägigen Besuch ab und trug sich ins Goldene Buch ein. Nach Gesprächen im Rathaus folgten Besuche bei Sto in Weizen und in der Carossa-Klinik

In diesem Jahr werden es 50 Jahre, seit der erste Eintrag in diesem Buch festgehalten wurde. Bürgermeister Ernst Rees hatte gleich nach seinem Amtsantritt 1969 die Idee vom Goldenen Buch der Stadt Stühlingen umgesetzt. Der erste Eintrag vom 17. April 1970 blieb dem damaligen Regierungspräsidenten Hermann Person vorbehalten. Noch im selben Jahr gab sich der baden-württembergische Wirtschaftsminister Hans-Otto Schwarz (SPD) die Ehre.

Die Bürgermeister In den 75 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg saßen bisher sechs Männer und eine Frau auf dem Chefsessel im Stühlinger Rathaus: Carl Furtwängler von 1945 bis 1946, Franz Büche von 1946 bis1949, Jakob Limberger von 1949 bis 1952; Leopold Utz von 1952 bis 1969, Ernst Rees von 1969 bis 1993, Isolde Schäfer von 1993 bis 2017 und seit 2017 Joachim Burger.

In seiner Begleitung der Landtagsabgeordnete Rainer Offergeld. Sieben Jahre später war Offergeld noch einmal in Stühlingen, diesmal als Minister. Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) machte den Mann von Hochrhein zum Entwicklungshilfeminister. In dessen Begleitung der damalige Landtagsabgeordnete Kurt Bantle (SPD) aus Waldshut, der zuletzt 1984 in das Landesparlament gewählt wurde.

Bomber der Nation

Auf derselben Seite wie Offergeld, nur ganz oben, ist wohl der prominenteste Eintrag: Gerd Müller, Bomber der Nation, steht dort in dicken Lettern. Der Fußball-Nationalspieler war 1977 zur Geschäftseröffnung der Firma Hamburger & Ohlhauser zu einer Autogrammstunde nach Stühlingen gekommen. Bernhard Hamburger, der selbst Profifußballer war, konnte Müller hierher lotsen. Der prominente Profikicker trug sich nicht nur ins Goldene Buch ein, er machte auch den Anstoß zur Begegnung zwischen dem FC Weizen und dem SV Stühlingen.

Rudolf Eberle (Bad Säckingen), setzte seinen Schriftzug am 23. März 1974 in das Gästebuch der Stadt. Damals war er Landesminister für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr im Kabinett Filbinger. Gut ein Jahr später setzte Annemarie Giesinger ihre ministeriale Unterschrift in das Buch.

Asiatische Schriftzeichen

Yu Gang, Militärattaché aus der Volksrepublik China, freute sich 1984 mit einem Eintrag in den Schriftzeichen seiner Heimat über die Stühlinger Gastfreundschaft – die Übersetzung steht gleich darunter. Walerij Zankow vom Militärstab der UdSSR weilte ebenso in Stühlingen und trug sich 1989 in das Buch ein, wie der Botschafter aus Burkina Faso, Moumouni Farbre, der vor rund drei Jahrzehnten in die Hohenlupfenstadt kam. Eine Delegation aus Japan war 1988 zu Gast im Stühlinger Rathaus. Margrieta Dankers hatte für die Japaner Europareisen organisiert.

Bevor eine Lücke von 26 Jahren entstand, trug sich wieder ein Regierungspräsident in das Goldene Buch ein. Conrad Schroeder kam 1993 zum Abschied von Ernst Rees.