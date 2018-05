Stühlingen Bürger zeigen reges Interesse am Stühlinger Bürgergespräch

Rund 100 Besucher waren beim diesjährigen Bürgergespräch und dem ersten mit Bürgermeister Joachim Burger anwesend. Dabei gab es einiges zu erfahren: Mehrere Bewerber bieten sich als Provider für das Breitbandnetz an. Außerdem erwägt die Stadt eine Erweiterung des Kindergartens.

Fazit der Bürgerversammlung 2018: Stühlingen ist gar nicht so arm. Aber angesichts der unzähligen Pflichtaufgaben, die in einer flächengroßen Gemeinde mit zehn Ortsteilen laufend anfallen, bleibt für die Kür nicht mehr allzuviel übrig. Und so kommt es, dass ein ständiger Investitionsstau, anhand einer Prioritätenliste nach und nach abgearbeitet werden muss. Unvorhersehbare Ereignisse, wie Erdrutsche, vom TÜV für marode erklärte Brücken, unbewilligte Förderanträge, oder Sanierungen, die viel teurer werden, als ursprünglich angenommen, führen immer wieder zu zeitlichen Verschiebungen. Nichtdestotrotz wurde in der Vergangenheit eine Menge abgearbeitet.

Dies alles ging aus dem anschaulichen Situationsberich hervor, den Bürgermeister Joachim Burger präsentierte. Eingeladen hatten die sieben Stadträte, von denen vier anwesend waren. Marianne Würth moderierte, und als sie anerkennend anmerkte, dass Joachim Burger, erst 200 Tage im Amt, sich schon unglaublich viel kommunales Wissen erarbeitet habe, bedankten sich die Besucher mit starkem Beifall. Mancher Besucher horchte wohl auf, als er vom Rathauschef erfuhr, dass von einem Euro Gewerbesteuer, gerade noch 17 Cent im Stadtsäckel verbleiben.

Demnächst müsse sich der Gemeinderat mit den Kindergärten befassen. Die Stühlinger Ganztagsbetreuung ist voll ausgelastet, ortsfremde Kinder, beispielsweise aus der Schweiz, können gar nicht mehr aufgenommen werden. Im Gespräch sei deshalb die Erweiterung des Kindergartens, so Joachim Burger.

Nachdem sich mögliche Netzbetreiber bisher vornehm zurückhielten, gibt es nun auf einmal, nachdem die Stadt mit dem Bau eines Glasfasernetzes die kostspieligen Voraussetzungen geschaffen hat, mehrere Bewerber, die als Provider auftreten möchten. Was die Schüleranmeldungen für 2019 anbetrifft, ist die Real- und Werkrealschule Stühlingen laut Burger "gut dabei." Bereits jetzt liegen 61 Anmeldungen vor. Was viele nicht wissen; Gemeinschaftsschulen bekommen vom Land pro Schüler 1300 Euro, normale Realschulen 800 Euro. Dazu Burger: "Die Eltern erkennen, wo ihre Kinder gut aufgehoben sind."

Bauplätze gehen laut Burger "weg wie warme Semmeln". Thematisiert wurde die Langzeitgeschichte Wessbecherareal, die 1995 in Angriff genommen wurde und jetzt zum ersehnten Abschluss kam. Dass dort trotz aller Widrigkeiten der Bau einer Ringstraße gelang und dieses Neubaugebiet nicht in einer Sackgasse endet, zählt zu den erfreulichen Ergebnissen.

Zahlen: In 2017 standen 16 Geburten 20 Todesfälle gegenüber. Im Kernort leben 5300 Einwohner. Die Stadt ist zuständig für 200 Kilometer Straßennetz, hinzu kommen 150 Kilometer Feldwege. Das im Bau befindliche Glasfasernetz umfasst 100 Kilometer. Die Stadt besitzt 40 Immobilien. Hinzu kommen 44 Brücken und 41 Gewässer. 34 Prozent der Ausgaben muss die Stadt für soziale Pflichtaufgaben aufwenden.

Fragen an Stadträte und Bürgermeister