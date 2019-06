von Yvonne Würth

Vor mehreren tausend Zuhörern hatten sie gespielt und für große Begeisterung beim Publikum gesorgt: Die Bügärumpler hielten Rückblick in der Hauptversammlung. Gerne erinnern sich die beiden Vorsitzenden Thomas Kech und Andreas Boll an den Höhepunkt, den Auftritt beim großen Guggenmusiktreffen in Lörrach. Auch Dirigent Sascha Boll ist sehr positiv gestimmt: „Wir kommen bei dem Publikum super an!“

Insgesamt gab es 16 Auftritte an der Fastnacht 2019. Lediglich der Probenbesuch sei noch verbesserungswürdig. Per Handschlag konnten Celine Kessler, Felix Vogt und Ingo Kech in den Verein aufgenommen werden, alle hatten ihr Probejahr erfolgreich absolviert. Gleich neun junge Musiker wollen künftig die Guggenmusik Bettmaringen tatkräftig unterstützen, was den Vorstand der Bügärumpler sehr freut.

Für das künftige Probenwochenende im Dezember wurde bereits eine Unterkunft am Bodensee gebucht, damit sich die Rumpler auf die bevorstehende Fastnachtssaison 2020 vorbereiten können. Der Termin für den Rumplerball steht ebenfalls bereits fest, er gehört zu den ersten Aktivitäten im neuen Jahr und findet am 24. Januar 2020 statt.

Grüße gab es von den ortsansässigen Vereinen: „Die Zusammenarbeit mit euch macht einfach immer sehr viel Spaß und ist sehr unkompliziert“, dankte Vorsitzende Christina Vogt von der Güggelzunft Bettmaringen.

Sie wagte bereits einen Ausblick auf das anstehende Narrentreffen 2021 und freut sich über die Unterstützung der Bügärumpler. Die Narrenvereinigung Schlüchttal trifft sich am 11. Februar 2021 in Bettmaringen. Wer noch das große Narrentreffen von 2014 in Bettmaringen in Erinnerung hat, weiß, wie viel Arbeit für die Helfer ansteht und wie viel Spaß es für die Narren gibt. Raimund Güntert überbrachte die Grüße der Ortsverwaltung und zeigte sich stolz darüber, dass die Bügärumpler über die Stadtgrenzen hinaus Bettmaringen mit ihrer tollen Musik positiv präsentieren.

Die Bügärumpler Bettmaringen arbeiten derzeit an ihrer Homepage, das Livevideo vom Auftritt in Lörrach ist über Facebook zu finden. kontakt: Vorsitzender Thomas Kech, Telefon 07743/12 83.