von Edelgard Bernauer

Wo sind sie geblieben, die vielen schönen alten Brunnen, die einst sehr zur Belebung des Stühlinger Stadtbildes beitrugen? Wassermeister Rudolf Glattfelder erinnert sich, dass die Brunnen mit Wasser aus Quellen versorgt wurden, deren Zuleitung unter der Altstadt verlief.

Diese Zuläufe waren sanierungsbedürftig, dies wäre sehr teuer geworden. Man entschied sich deshalb in den 80er Jahren für die Entfernung der Brunnen. Ein paar Relikte blieben aber noch erhalten. So der Städtlebrunnen (erbaut 1884) und der Brunnen im Judenwinkel (1849) sowie ein weiteres Exemplar hinter dem alt-katholischen Pfarrhaus, erbaut 1869.

Der Brunnen im Judenwinkel ist im Sommer bei Kindern als Abkühlung sehr beliebt. | Bild: Edelgard Bernauer

Brunnen wechseln den Standort

Zu den großen alten Brunnen zählt auch der Johannisbrunnen (1893), der bei der Sanierung der Unterstadt nur einen anderen Platz bekam. Von jeher dient auch der Brunnen eingangs des Galgenbucks (1859) als Wasserspender für Mensch und Tier. Weshalb aber wurden die großen Brunnen vor dem ehemaligen Gasthaus „Lang“ und beim Anwesen Limberger entfernt? Eines Tages waren die einfach nicht mehr da.

Kleinere Hausbrunnen verschwinden

Brunnen befanden sich auch beim Haus Mahler am Stadtweg, im Unterdorf, an der Bahnhofstraße, unterhalb des Klosterwäldles und beim Wessbecherareal.

Das Wessbecherbrünnele steht jetzt an der Bahnhofstraße. | Bild: Edelgard Bernauer

Kleine Hausbrunnen gab es in großer Zahl, die aber ebenfalls verschwunden sind. So am ehemaligen Hause Bermann in der Altstadt, beim Anwesen Pflanzl und Haus Kornhaas/Litschmann am Stadtweg.

Das Bächle, das während der Ägide von Bürgermeister Ernst Rees entlang der Schindergasse in Richtung Wutach fließen sollte, war kurz nach Fertigstellung vertrocknet. Tot scheint auch der eiserne Brunnen auf dem Gelände des ehemaligen Schlosshofes zu sein. All diese Brunnen wurden einst zur Wasserversorgung der Bevölkerung und des Viehs errichtet.

Brunnen als Spende an die Stadt

Im Städtle gab es früher fast in jedem Haushalt nicht nur Ziegen sondern auch große Nutztiere, so in den Bauernhäusern Franz Büche, Ernst Groß und Helmut Mond. Erst um 1900 bekam Stühlingen eine Wasserversorgung, gespeist aus den ergiebigen Spießenbergquellen.

Relativ neu ist der Brunnen vor dem Feuerwehrhaus. Der Brunnentrog trägt die Jahreszahl 1864 eingemeißelt, steht aber erst seit etwa 1990 an seinem jetzigen Platz. Er wurde von der Autorin gespendet und stammt aus dem Fundus eines Albbrucker Bürgers, der gut erhaltenes altes Baumaterial hortet und der Wiederverwertung zuführt.

Ein Wasserspender entstand im Zuge der Unterstadt-Sanierung. Dort sprudelt seither ein kleiner Springbrunnen im ehemaligen „Pärkli.“ Das „Pärkli“ heißt seither „Franz Kehl Pärkli“, denn es war Ehrenbürger Franz Kehl, welcher der Stadt dieses nette Geschenk gemacht hat.