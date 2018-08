von Lucia van Kreuningen

Es ist ein Großprojekt für Stühlingen, das ZIS – Zukunftsfähige Infrastruktur Stühlingen und jetzt konnte ein Meilenstein gesetzt werden. Der erste Teilort Weizen, hat seit dem 1. August das Lichtsignal. Was durch die Initiative einer kleinen Gruppe, die sich ehrenamtlich für das Ausloten von Möglichkeiten für eine Breitbandversorgung der Stadt und auch den Ortsteilen eingesetzt hat, und diese dann dem Gemeinderat vorgelegt hat, erreicht werden konnte, das zeigt sich ab dem 28. Juli 2014 bei der Gründung des Eigenbetriebs ZIS.

Im Rahmen dieses Eigenbetriebs, Leiter ist Claudius Bauknecht, konnten in den vergangenen Jahren in Stühlingen und den Teilorten mit einem großen Arbeitsaufwand ein Netz von Leitungen aufgebaut werden, sodass jetzt zum 1. August eine positive Meldung bei diesem Großprojekt erreicht werden konnte. Mitgeholfen hat dabei auch der Beitritt der Stadt Stühlingen zum Zweckverband des Landkreises Waldshut, dem Landkreisbackbone am 29. Juni 2015.

Teststation im Rathaus empfängt Lichtsignal

Jetzt konnte trotz einiger Schwierigkeiten bei der Teststation in Weizen das Lichtsignal aus Hohentengen, das über das neue Backbone-Netz geliefert wird, empfangen werden. Wie aber geht es jetzt weiter? Diese Antwort lieferte Bürgermeister Joachim Burger im Rahmen einer Presseinformation, "Die Stadt Stühlingen kann beim Megaprojekt Breitbandausbau trotz Schwierigkeiten positives vermelden."

Bürger-Info zur Nutzung des Glasfasernetzes

Die Teststation soll den Bürgern ab September die Nutzungsmöglichkeiten des Glasfasernetzes aufzeigen. ZIS stellt den Hauseigentümern Infos zur Weiterführung des Glasfasernetzes bereit. Im Moment steht noch kein Netzbetreiber bereit, dies wird vom Landkreis europaweit ausgeschrieben. Dieser steht voraussichtlich erst ab dem Frühjahr 2019 zur Verfügung.

Um die Zeit bis dahin nicht ungenutzt zu lassen, wird der Eigenbetrieb ZIS zusammen mit ehrenamtlichen Helfern und zertifizierten Elektrobetrieben im Rathaus in Weizen einen Testbetrieb aufbauen. Ab September ist dann geplant, interessierten Bürgern das Leistungsvermögen der Glasfasertechnik zu zeigen.

Schadensersatzforderungen wegen Mehrkosten

Wie auch in anderen Gemeinden haben sich in Stühlingen beim Bau des Breitbandnetzes deutliche Schwierigkeiten ergeben. Diese lagen zum einen bei der Kommunikation, aber auch waren die Ausführungen der Arbeiten nicht immer Stand der Technik.

Hinzu kommt, dass sich bereits verlegte Leitungen verdreht haben, was zu Schwierigkeiten beim Einblasen der Glasfasern geführt hat. Auf den anfallenden Mehrkosten möchte die Stadt nicht sitzen bleiben und hat in Hinblick auf Schadensersatzforderungen einen Anwalt beauftragt.

