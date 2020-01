von Juliane Kühnemund

Für die Ausweisung neuer Gewerbeflächen musste der für Bonndorf und Wutach geltende Flächennutzungsplan geändert werden. Der Feststellungsbeschluss für die Planfortschreibung wurde in der jüngsten Sitzung des gemeinsamen Ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Bonndorf-Wutach gefasst. Vorbehaltlich der Genehmigung durch das Landratsamt steht der Gewerbeflächenentwicklung somit nichts mehr im Wege.

Zu Lasten der Landwirtschaft

Die jetzt neu geschaffene Möglichkeit zu Betriebsansiedlungen in Bonndorf und Wutach sei wichtig für die weitere Entwicklung der beiden Kommunen, nichtsdestotrotz merkte der Wutacher Gemeinderat Erhard Graunke in der Sitzung an, dass durch die Gewerbegebiete landwirtschaftliche Flächen für immer verloren gehen. „Der Flächenverbrauch ist enorm“, das könne nicht ewig so weitergehen, gab Graunke zu bedenken.

„Der Kampf um die Flächen wird aber in den nächsten Jahren weitergehen“, meinte dazu Bürgermeister Michael Scharf, der darauf verwies, dass Zuzüge und ein Geburtenüberschuss in Baden-Württemberg zu verzeichnen sind, was eine Nachfrage nach Wohnraum und Arbeitsplätzen mit sich bringe. Sicherlich müsse damit gerechnet werden, dass sich dieser Trend irgendwann auch wieder umdrehe.

In manchen Bundesländern zeichne sich eine solche Entwicklung ab und da mache man sich bereits Gedanken darüber, einen Rückbau von Wohn- und Gewerbeflächen zu fördern. Die Flächen, die für eine Gewerbeentwicklung in Bonndorf und Wutach geplant sind, können laut Scharf bis zur tatsächlichen Nutzung weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. Und – so Scharf weiter – ein Bauinteressent kann sich die Flächen auch nicht einfach ewig sichern, ohne sie zu nutzen. Wenn nach zwei Jahren nach dem Grundstückskauf noch keine Bautätigkeit erfolgt ist, werde der Käufer von der Stadt nochmals angeschrieben und auf seine Verpflichtung zum Bauen aufmerksam gemacht. Nach spätestens drei Jahren muss mindestens ein Rohbau stehen, so der Bürgermeister.