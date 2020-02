von sk

Der Vorfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Bettmaringen und der Landstraße 169. Aufgrund des starken Windstoßes war das Fahrzeug auf den unbefestigten Straßenrand geraten und in der Folge den Abhang hinunter geschliddert und umgekippt. Der 34-jährige Fahrer sei zwar nur leicht verletzt worden, weil aber kein Rettungswagen verfügbar war, ist er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, so Polizeisprecher Mathias Albicker. Den Schaden an dem neuwertigen Lieferwagen schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro.