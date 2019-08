Der Schwarzwaldverein Stühlingen beteiligt sich vom 27. September bis 6. Oktober an den bundesweiten Gartentagen, die in diesem Jahr mit Kunstereignissen verbunden werden. Im Schürgarten lautet das Motto „Blühende Gräser im herbstlichen Garten – Kunst inklusive“. Die Vernissage zu der Ausstellung „Stille“ mit Holzschnitten von Josche Frankenberger ist am Freitag, 27. September, 19 Uhr in der Schür.

Die übrigen Programmpunkte an den Gartentagen in Stühlingen sind:

, 14 Uhr, Führung „Herbstliche Gräser“, 15 Uhr Bienen im Schürgarten. Sonntag, 29. September, 10 Uhr, Wanderung „Droben steht die Kapelle“; die Führung hat Veronika Keller, Treffpunkt an der Schür. 14 Uhr Führung im Hortulus-Kräutergarten. 15 Uhr Führung „Herbstliche Gräser“.