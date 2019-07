Der Musikverein Eberfingen stellte zum patrozinium der Kirchengemeinde Eberfingen ein Holz- als auch ein Blechblasensemble, um die Feier musikalisch zu ummalen. Sabrina Blatter und Pamela Armbruster hatten Querflötenduette einstudiert, die sie während der Kommunion zum Klingen brachten.

Pfarrgemeinderätin Karin Teufel nutzte die Gelegenheit im Anschluss, Dankesworte auszusprechen: „Wir sind dankbar, eine so große Zahl an ehrenamtlich engagierten Christen im Dorf zu haben.“ Sie nannte die einzelnen Ämter und dankte auch den Vereinen wie der KFD, die neben dem jährlichen Großputz auch regelmäßig für die Ausstattung von Gotteshaus und Kapelle spenden.

Ebenso galt ihr Dank dem Projektchor, dem Vorstand der Herbstzeitlosen, allen Helfern für Reparaturen und Ausbesserungen. Auch regelmäßig unter dem Jahr ausgeführte Arbeiten wie die Gestaltung der Gottesdienste, der Aufbau der Krippe in der Weihnachtszeit sowie die Vorbereitung von Krippenspiel und Sternsinger wurden nicht vergessen, ebenso wie die erst kürzlich durchgeführte 72-Stunden-Aktion mit der Erneuerung des Friedhofsbrunnens.

Für die anstehenden Wahlen ins Gemeindeteam im kommenden Jahr 2020 bat sie um rege Beteiligung. Pfarrer Karl-Michael Klotz informierte während der Eucharistiefeier, dass die Prozession nicht wie üblich im Anschluss stattfindet aufgrund der starken Hitze. So schloss sich der weltliche Teil der Feier nahezu nahtlos an mit kühlen Getränken und leckerem Mittagessen auf dem Kirchplatz.

Die Seelsorgeeinheit

Zur Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz gehören die zehn Ortsteile von Stühlingen sowie Eggingen. Neben der Firmung am kommenden Wochenende mit Weihbischof Peter Birkhofer am Samstag, 6. Juli um 17 Uhr (Eggingen) und am Sonntag, 7. Juli um 9.30 Uhr (Stühlingen) findet am Sonntag, 21. Juli um 10.15 Uhr die Verabschiedung von Gemeindereferentin Kathrin Gerth in Stühlingen statt. Weitere Informationen im Internet:

http://www.se-eggingen-stuehlingen.de