von Yvonne Würth

Zwei Tage lang hielt am Wochenende vor dem ersten Advent Weihnachten Einzug in Stühlingen. Der Handels- und Gewerbeverein mit dem Vorsitzenden Reinhard Schmitt organisierte ein gelungenes Rahmenprogramm mit Musik, Besuch vom Nikolaus und Gulden-Gewinnspiel rund um die 22 Anbieter, die sich auf dem Kroneplatz und dem Mühleareal verteilt hatten. Zusätzlich hatten zahlreiche Geschäfte auch am Sonntag geöffnet. Hier sehen Sie die Bilder.

