von Yvonne Würth

Während Stühlingens Bürgermeister Joachim Burger am Schmutzigen Donnerstag von den Narren abgesetzt und in ein Saugatter verfrachtet wurde, stellten die 16 Zäche den stattlichen Narrenbaum in der Altstadt auf.

Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth Bild: Yvonne Würth

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein