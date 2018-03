Stühlingen Betrunkener Autofahrer fährt über Verkehrsinsel auf B314

Vor dem Unfall auf der B314 bei Stühlingen war der 61 Jahre alte Citroen-Fahrer laut Polizeibericht bereits seit Geisingen aufgefallen. Zeugen hatten das Auto Schlangenlinien fahren sehen, in Blumberg soll der Fahrer ohne auf den Verkehr zu achten, in die Bundesstraße eingebogen sein.

Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntag gegen 16.50 Uhr auf der B 314 bei Stühlingen gegen eine Verkehrsinsel gefahren. Dabei riss die Ölwanne seines Citroens auf. Das Auto musste abgeschleppt werden. Da der 61 Jahre alte Fahrer betrunken schien, wurde ein Alcomatentest durchgeführt, der einen Wert von über zwei Promille ergab. Der Mann musste mit zur Blutentnahme und sein Führerschein wurde einbehalten. Das berichtet die Polizei. Laut Polizeibericht war der Fahrer einigen Zeugen bereits seit Geisingen aufgefallen. Bei Blumberg soll er ohne auf den Verkehr zu achten und mit offener Fahrertüre von der L 185 in die Bundesstraße eingebogen sein. Ein herannahender Golf-Fahrer habe eine Vollbremsung hinlegen müssen. In Richtung Stühlingen soll der Fahrer in starken Schlangenlinien unterwegs gewesen sein, bis dann dort der Unfall passierte. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen sucht nach weiteren Zeugen, insbesondere den Golf-Fahrer. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07751/8316-531 zu melden.