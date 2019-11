von Yvonne Würth

Ein herausragendes Kirchenkonzert gaben der Musikverein Ober-Unterwangen und der Kirchenchor Stühlingen in der Kirche Heilig Kreuz Stühlingen. „Wir schenken euch ein Lied, ein Lied bringt Harmonie“, der Liedtext von „Zauber der Musik“ drückt ebenso wie die „Hymne an die Freundschaft“ das Motto des Abends aus.

Das dritte gemeinsame Kirchenkonzert nach 1998 und 2008 gaben der Kirchenchor Stühlingen (Emilia Bergmüller) und der Musikverein Ober-Unterwangen (Engelbert Siebler) in der Kirche Heilig Kreuz Stühlingen. Das Publikum kam so zahlreich, dass die Kirchenbänke nicht ausgereicht hatten und Stühle aus dem Konradsaal gebracht werden mussten. Der Applaus nach jedem vorgetragenen Stück ab dem zweiten Lied als auch der Dauerapplaus am Ende des Konzerts zeigte die Zufriedenheit der Besucher. Bild: Yvonne Würth | Bild: Yvonne Würth

Etliche Stühle mussten aus dem Konradsaal in das Gotteshaus gebracht werden, um dem Besucherandrang gerecht zu werden, denn die üblichen Sitzgelegenheiten reichten bei weitem nicht aus, so groß war das Interesse. Fanden doch die beiden vorangegangenen gemeinsamen Konzerte bereits 1998 und 2008 statt, wie Carola Fricker, Vorsitzende des Musikvereins, in ihren Begrüßungsworten mitteilte.

Die beiden musikalischen Leiter, Engelbert Siebler und Emilia Bergmüller, hatten geeignete Werke für Chor mit Orgel, a cappella, Blasorchester in der herrlichen Akustik der Kirche sowie Chor und Orchester ausgewählt. Auf eine Ansage war verzichtet worden, was der besonderen Atmosphäre eher dienlich war. Die Blasmusiker saßen im Altarraum, der Chor sang zunächst oben, an der Orgel begleitet von Regina Rutschmann, und wechselte anschließend nach unten. Christoph Sibler ist aktiver Trompeter und Sänger in beiden Ensembles und verstärkte bei der gemeinsamen Darbietung den Chor mit seiner Stimme. Der Chor mit seinen 27 Sängern kam gut hörbar bis zur Empore an, denn die 58 Musiker hielten sich beim gemeinsamen Vortrag deutlich zurück.

Höhepunkt des Abends

„Adiemus“ war der Höhepunkt des Abends und wurde zuvor von der Chor-Vorsitzenden Rosi Hotz erläutert. Die aus erdachten Silben und Wörtern von Sir Karl Jenkins geschaffene Sprache lässt den Klang der Töne und Stimmen in den Vordergrund treten. Die euphorische Melodie wurde vom Publikum als Ohrwurm mit nach Hause getragen.

Heiter und fetzig

Ob auf Latein, Deutsch, Englisch oder mit erfundenen Silben, der Kirchenchor Stühlingen drückte seine christliche Botschaft und seine Freude in allen Sprachen aus und sang die ganze Bandbreite: Ein majestätisches und heiteres „Jauchzet dem Herrn alle Lande“, ein ernstes und emotionales „Ubi caritas“, ein drängendes „Locus iste“, ein stilvolles und festliches „Magnificat, Song of Mary“ oder ein fetziges und ergreifendes „Give Thanks.“ Als einheitlicher Klangkörper aus vielen Individuen ließ der MV Wangen „Ben Hur„ mit passendem Hall in der Kirche erklingen sowie einen heiteren und bewegten „Pachelbel-Kanon“, bevor er mit Erzengel Michael einen Drachen besiegte bei „The Saint and the City.“ Die Tenorhörner luden mit einer Stimme, „One Voice“ ein, die übrigen Instrumente stimmten mit ein.

Dauerapplaus

Ab dem zweiten Stück wurde regelmäßig applaudiert, als Zeichen der Zufriedenheit gab es Dauerapplaus nach dem letzten Stück und „Adiemus“ wurde als Zugabe wiederholt, bevor sich Musiker und Gäste im Konradsaal für einen gemütlichen Ausklang trafen. Einen besonderen Applaus erhielt Chorleiterin Emilia Bergmüller, die „mit Geduld und steter Harmonie zu diesem Konzert geführt hat“, wie Rosi Hotz sich bedankte.

Die Vereine

Der Musikverein Ober-Unterwangen probt freitags um 20 Uhr im Gemeindehaus Schwaningen (bis das Gemeindehaus/FFW-Gerätehaus Wangen ab Herbst 2020 nach dem Umbau wieder zur Verfügung steht), der Kirchenchor Stühlingen probt mittwochs ab 19.30 Uhr im Untergeschoss des Konradsaals Stühlingen.