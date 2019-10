von Edelgard Bernauer

Um „kein Geld der Welt“ möchte Konni Grüninger irgendwo anders leben als in seinem geliebten Städtli. Mit Ehefrau Regina und Sohn Felix wohnt der 71-Jährige im Elternhaus im Judenwinkel der Stühlinger Altstadt. Hier ist er zusammen mit seinen Brüdern Ferdinand (ein Stühlinger Original), Pauli (autodidaktischer Schreiner) und Franz (Bäckermeister) die verschiedener nicht sein könnten, in äußerst bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen.

Konni Grüninger im Treppenhaus seines Elternhauses. Bilder: Edelgard Bernauer | Bild: Edelgard Bernauer

Die Brüder Ferdinand und Paul sind gestorben, Franz lebt bei Leonberg. Er hat seinem verbliebenen jüngsten Bruder Konni das Haus in Erbmiete überlassen. Seit Oktober 2019 gehört das Haus sogar grundbuchmäßig ihm. Konni Grüninger führt durch sein Haus, das von der Straßenseite her betrachtet bloß Zimmerbreite aufweist, dafür aber in die Tiefe und Höhe gebaut wurde, so wie dies bei vielen Altstadthäusern der Fall ist. Über extrem enge und steile Stiegen sind die Geschoße miteinander verbunden. Zwei Leute nebeneinander hätten keinen Platz. Aber gerade solche Details machen den Charme auch dieses Städtlihauses aus.

Das Engagement Weitläufig sind die Grüningers mit dem bekannten Heimatdichter Hans Martin Grüninger verwandt. Konni Grüninger ist längst Ehrenmitglied beim SV Stühlingen und bei der Stühlinger Narrenzunft. Alljährlich ist Konni Grüninger zuständig für die Herstellung des „Bög“ für die Fasnetverbrennung. Jahrelang engagierte er sich als Mannschaftsbetreuer. Und mit Begeisterung beteiligt er sich bei den monatlichen Wanderungen des Rentnerclubs, den Hubert Maier gegründet hat und organisiert.

Auf Schritt und Tritt stößt man im Haus auf gepflegte alte Möbel seiner Vorfahren. Früher wohnten sogar zwei Familien in diesem Haus, wobei ein Elternteil in einer Kate hinter dem Haus schlafen musste. Konni Grüninger erinnert sich an eine glückliche Kindheit, obwohl seine Familie auch aus damaliger Sicht arm war. Bis heute ist Konni etlichen Stühlinger Geschäftsleuten dankbar, die die Familie immer wieder unterstützten. So brachte einst Vater Grüninger kaputte Schuhe zu Schuhmachermeister Alfons Mülleck. Dieser meinte, dass alleine die Reperatur 13 Mark koste, zu diesem Preis bekam Vater Grüninger von Müllek ein paar ganz neue Schuhe.

Das Haus Grüninger ist im Bild vom Judenwinkel das erste schmale Haus links. | Bild: Edelgard Bernauer

„Ein Fest für uns Buben war immer, wenn im Haus Bernauer in der Nachbarschaft geschlachtet wurde. Da bekamen wir immer eine Kanne Wurstsuppe geschenkt“, erinnert sich Konni Grüninger. Im Kloster bekamen die Buben Mittagessen. Pater Urban, damals Klosterkoch, und Klosterleiter Daniel halfen bei den Hausaufgaben. Die Grüningers waren arm, weil der Vater nach einem Unfall bei der Bahn schon mit 40 Jahren in Rente gehen musste.

Das Haus Grüninger erscheint extrem schmal. | Bild: Edelgard Bernauer

Es heißt, wer als Städtlibue nicht auch einmal in einen der drei Brunnen gefallen ist, sei kein echter Städtler. Konni Grüninger hat dieses Kunststück zur „Freude“ seiner Mutter mehrmals geschafft. Als Konni Grüninger noch ein Kind war, hat es im Städtli vor Kindern nur so „chroslet“. Jahrelang gab es später gar keine Kinder mehr. Dies hat sich geändert, seit mehr und mehr kinderreiche ausländische Mitbürger im Städtli Häuser erworben haben.

Konni Grüninger ist mit Leib und Seele Städtler. | Bild: Edelgard Bernauer

Konni Grüninger hat 41 Jahre lang bei der Firma Stoll in Tiengen gearbeitet. Eine Lehre war nicht möglich, weil endlich etwas Geld ins Haus kommen musste. Gleich nach der Schule musste Konni Grüninger deshalb Geld verdienen. Nachdem seine Firma in Konkurs ging, kam er über die Vermittlung von Roland Heigl bei der Stühlinger Firma Wutal unter. Seit seinem Rentenalter ist Konni Grüninger Hausmann, weil seine Ehefrau Regina mit einer Vollzeitstelle als Krankenschwester im Loreto Krankenhaus arbeitet.

Was ihn ganz besonders freut: Sohn Felix (der einzige männliche Grüninger Nachkomme) identifiziert sich ebenso mit dem Städtle wie sein Papa. Und derzeit freuen sich die Anrainer schon auf den Feuerzengeabend in der Adventszeit, zu dem sich die ganze Nachbarschaft trifft, sobald die Bauhöfler den Christbaum im Judenwinkel aufgestellt haben. Ein weiteres Nachbarschaftsfestle findet immer eine Woche vor dem Städtlefest statt.