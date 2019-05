von Yvonne Würth

Mit dem Theaterstück „Än Guete Rutsch“ von Monika Hirschle zog die Heimatbühne die Besucher im ausverkauften Konradsaal über drei Stunden lang in ihren Bann. Gudrun Schirmer hatte in Personalunion als Vorsitzende, Regisseurin und Schauspielerin das Stück an die regionalen Gegebenheiten und Dialekt angepasst.

Alles geht schief

In ihrer Rolle als Ehefrau Gisela muss sie nicht nur aktiv zupacken können, sondern auch einiges erleiden, denn die Handlung spielt an Silvester. Und anstatt nach den bereits anstrengenden Weihnachtsfeiertagen mit der Familie in Ruhe Silverster mit „Schübling und Herdöpfelsalot“ feiern zu können, wird hier alles aufgemischt und vor und während der Silvesterfeier geht alles schief, was nur schief gehen kann.

Ein Traumpaar auf der Bühne: Christof Mäntele (links) und Gudrun Schirmer. | Bild: Yvonne Würth

Nicht wenig trägt Ehemann Werner Berger (Christof Mäntele) dazu bei, der in Taten eher passiv ist, als Ausbildungsleiter in seinem Betrieb aber die Hosen an hat und genau weiß, wie man seine Mitmenschen zum Arbeiten animieren kann: „Giiiselaaaa, es hät gschellet“ oder „Los, mir nooch“. Da für ihn einiges auf dem Spiel steht an der Silversterfeier, ist er entsprechend durcheinander und sorgt natürlich für die eine oder andere Aufregung.

Stühlingen Heimatbühne Stühlingen ernennt Elisabeth Eichin und Hannelore Kaiser zu Ehrenmitgliedern Das könnte Sie auch interessieren

Neben dem Ehepaar Berger gibt es zwei weitere Paraderollen, deren Spieler ihre Spielzeit ebenso gelungen zu nutzen wissen. Rentner Onkel Paul (Jogi Böhler) erinnert zwar gerne an die früheren Zeiten, steht dennoch mit beiden Beinen in der Gegenwart und nutzt regelmäßig das Internet und checkt seine E-Mails. Dem deutschen Liedgut nicht abgeneigt, stimmt er gleich mehrere Lieder an, die dann auch lauthals im Saal mitgesungen werden.

Seine Beiträge an der Silvesterparty mit Witzen und dem Spiel „Wer wird Millionär“ sorgen für Gelegenheit zum Lachen, auch wenn seine Vorschläge für ein Silvesterbuffet an die 70er Jahre erinnern. Ihren Part als nervende Nachbarin führt Frau Hefner (Gaby Böhler) mit Genuss aus „aber ich ha´s so im Krüz“.

Die Tochter des Hauses, Stefanie Berger (Sabine Sklenar), ist frisch verliebt und verhält sich grandios wie in den schlimmsten Teenagerjahren, „sie ziäht än Flunsch, des kenn ich noch von früher“, erinnert sich Gudrun Schirmer.

Über die ebenfalls authentisch und sympathisch gespielten Rollen der Laienschauspieler Bernd Bruder und Mirko Maier darf an dieser Stelle nicht zu viel verraten werden, denn es folgen noch zwei weitere Aufführungen. Außerdem wirkten mit: Elisabeth Eichin (Soufleuse), Waltraud Geng/Michaela Wagnerbauer (Maske), Johannes Schirmer (Technik), Jogi Böhler mit Team (Bühnenbau), Hannelore Kaiser (Uhr).

Weitere Vorführungen sind am Mittwoch, 29. Mai, und Samstag, 1. Juni, im Konradsaal Stühlingen, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Karten (8 Euro) gibt es in der Metzgerei Gut und bei Schreibwaren Hamburger. An der Abendkasse kostet der Eintritt 10 Euro.