von Lucia van Kreuningen

Die Stimmung beim Zunft- und Preismaskenball der Hungrigen Stühlinger am Samstag war prächtig und für die Besucher war jede Menge Unterhaltung geboten. Die Hungrigen hatten dafür gesorgt, dass das Fasnachtsmotto "D' Stühlinger Wirtschafte gäbet uff, kömmet Mädels mir gründet ä" kreativ in der richtigen Auslegung gesehen werden konnte.

Im gesamten Konradsaal waren kleine Barstellen aufgebaut, die an die Wirtschaften und Restaurants erinnerten, die bereits in Stühlingen aufgegeben worden sind. Pizzeria "La Perla" oder "Jägerstüble" wie auch Gasthaus "Drechsler" sind in Stühlingen Geschichte. Eigens um das Fehlen der ehemaligen Kegelbahn im "Drechsler" hatten die Hungrigen im Keller des Konradsaals eine Kegelbahn aufgebaut. Wer also genug vom Tanzen hatte, konnte sich beim Kegeln auspowern.

Es war viel los beim Zunft- und Preismaskenball der Hungrigen Stühlinger a vergangenen Samstag, obwohl es nnoch einnpaar Besucher mehr hätten sein dürfen war die Stimmung prächtig. | Bild: Lucia van Kreuningen

Maskenträger zeigen Kreativität

Dazu kamen noch eine gute Zahl von Maskenträgern, es war ja auch Preismaskenball angesagt. Und auch die Maskenträger, egal ob nun Einzelmasken oder Gruppen, hatten sich an das Motto gehalten und zeigten ihre Kreativität. Für Stimmung sorgte die Band Brooks sowie die Guggenmusiken aus Weizen und Spreitenbach. Sieger beim Preismaskenball war die Gruppe "Black Forrest Magic" mit einer mobilen Gastronomie vor der Gruppe "Die Anstaltsärzte", die eine optimale Sauberkeit im Blick hatten.