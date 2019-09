von Yvonne Würth

„Willkommen im Zenobia-Land“, so begrüßte Rena Alhamad, eine der Darstellerinnen des Theaterstücks „Zenobia“, die zahlreichen Besucher im Gewölbekeller des Kunsthauses „Schwarzer Adler“ in Stühlingen. Kurator Ingo Nitzsche hatte mit den neun- bis zwölfjährigen Mädchen Malya Bravo-Daniel (Glasröhrenspiel), Enas Alshikh, Alma Hamliko, Rena Alhamad, Shaimaa Alshikh, Azeza Alhamad ein Theaterstück über die erste arabische Herrscherin Zenobia aufgeführt.

Nach dem Schauspiel gab es eine Frage- und Diskussionsrunde mit Beteiligung des zahlreichen Publikums. | Bild: Yvonne Würth

Der Abend war in drei Teile geteilt, Vorstellung des Themas, darstellerisches Spiel sowie eine Frage- und Diskussionsrunde mit Beteiligung des Publikums. „Ihr habt eine wunderbare Kraft in euch, ihr habt absolut überzeugt, ihr wart in eurer Rolle“, freute sich Gudrun Schirmer als Vorsitzende der Heimatbühne Stühlingen über den Theaternachwuchs.

Musiklehrerin Angelika Dohlien aus Blumberg freute sich über die ideale Besetzung. Nitzsche erläuterte, dass die Rollen auf die Mädchen zugeschnitten waren und sie sich zuvor mit den Charakteren auseinandergesetzt hatten. Während eine eher frech wie Pippi Langstrumpf sei und eine quirlige, lebendige Rolle besetzte, konnte die andere mit Berufswunsch Lehrerin eher den Soldaten geben und streng spielen.

Der Gewölbekeller war stimmungsvoll dekoriert. | Bild: Yvonne Würth

Das Theaterstück startete mit den sphärischen Klängen des Glasröhrenspiels. Kurator Ingo Nitzsche trat auf die Bühne und führte in das Thema ein, indem er eines der Bücher über Zenobia vorlas. Mit seinen Worten führte er das Publikum aus dem mit arabischen Leuchtern und bunten Bilderfliesen geschmückten Gewölbekeller in die Dattelpalmenhaine in Palmyra. Die antike Oasenstadt in Syrien wurde in der Jungsteinzeit besiedelt. Mit dem Erscheinen eines der Mädchen entstand ein Dialog, so geschah der Wechsel in das Theaterstück in einem fließenden Übergang. Das „Land hoch oben unter dem Himmel“ und die Figur der Zenobia, der Königin von Tadmur und der Identifikationsfigur moderner und säkularer Araber, wurde in anschließenden Szenen mit Monologen und Dialogen der Mädchen und Nitzsches deutlich.

Die Mitwirkenden

Das Bühnenbild für „Zenobia“ entwarf Halina Jaworski aus Düsseldorf, die Kostüme Antje Brutsche aus Blumberg, die Choreografie Angela Böhrer aus Eggingen und Angelika Dohlien aus Blumberg, die musikalische Umrahmung Büsra Kücükoglu aus Stühlingen. Unterstützt wird das Theater von Straub-Verpackungen in Bräunlingen und der Künstlerin Annemarie Rudolph aus Pfullendorf.