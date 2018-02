Stühlingen-Grimmelshofen Beim SV Grimmelshofen gehen die Lichter aus: Das Notstromaggregat für die Flutlichtanlage wurde gestohlen

Beim SV Grimmelshofen und beim FC Weizen herrscht Unmut über einen dreisten Diebstahl beim Sportplatz. Das zwei Tonnen schwere Notstromaggregat wurde entwendet.

Es brennt kein Flutlicht mehr. Auf dem Sportplatz in Grimmelshofen wurde das zwei Tonnen schwere Notstromaggregat gestohlen. "Wenn sich die Diebe vorher umfassend orientiert hatten, war das Aggregat in zehn Minuten verladen", merkte Christian Huber, Vorsitzender des Sportvereins Grimmelshofen, an. Der Sportplatz liegt in einer Sackgasse im freien Feld und ist von der parallel verlaufenden Bundesstraße 314, die von Stühlingen Richtung Blumberg zum Autobahnanschluss Stuttgart-Singen führt, gut einsehbar. Zudem führen ein Radweg und ein Gehweg am Sportplatz vorbei.

Trainer Michael Gallmann hat den Diebstahl zwei Tage später bemerkt, als er mit der ersten Mannschaft des FC Weizen in Grimmelshofen trainieren wollte. Das schwere Gerät wurde vermutlich mit einem Kranaufbau und einem Lastwagen aufgeladen und abtransportiert. Der von einer weißen Blechkiste umschlossene Diesel-Generator des Herstellers AVK ist mehr als 30 Jahre alt und hat einen Restwert von etwa 1700 Euro. Er ist aber nicht versichert und eine gleichwertige Ersatzbeschaffung ist um einiges teurer.

Der Vater von Christian Huber ist am Sonntagmittag am Sportplatz vorbeigegangen und ihm ist nichts aufgefallen. Vermutlich kamen die Diebe in der Nacht. Grimmelshofens Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser hat am Sonntagabend beim Sportplatz einen Lastwagen gehört. "Seit vor einem Jahr die Spedition Heine unmittelbar neben dem Sportplatz ein Außenlager hat, sind dort Lastwagen am Abend nichts Ungewöhnliches mehr", erzählt Christian Huber.

In Grimmelshofen wird seit rund 20 Jahren kein Fußball mehr gespielt. Der Sportverein hat das gepachtete Sportgelände dem FC Weizen für eine kleine Spende zur Verfügung gestellt. Der Nachbarverein mit den drei Aktiv- und neun Jugendmannschaften trainiert unter der Woche täglich in Grimmelshofen. Als die beiden Flutlichtstrahler auf dem Grimmelshofer Sportplatz vor sechs Jahren den gestiegenen Ansprüchen nicht mehr entsprachen, wurde die Flutlichtanlage um zwei Strahler erweitert. Die Stromversorgung reichte dafür nicht mehr aus, so wurde das Aggregat gekauft.

Da der Generator dem FC Weizen gehört, ist dem SV Grimmelshofen bis auf das beschädigte Dach der Materialhütte kein großer Schaden entstanden. Ansonsten hätte das das Ende des Vereins bedeuten können. Erst kürzlich wurde bei der Hauptversammlung über eine Auflösung diskutiert. Die finanzielle Lage des Vereins, dem auch der örtliche Radfahrerverein angeschlossen ist, ist nicht rosig. Der SV Grimmelshofen will sich neu orientieren und wird klären müssen, ob er noch einen Sportplatz braucht, der Sorgen bereitet. "Vor zwei Jahren haben die Wildschweine den Platz komplett umgepflügt", erinnert sich der Präsident.

Der SV Grimmelshofen mit 100 Mitgliedern hat in der 270-Seelen-Gemeinde einen großen Stellenwert. Ein Spaziergänger hat dem Präsidenten spontan ein Notstromaggregat als kurzfristigen Ersatz angeboten. Für die vier Flutlichtmasten wird es vermutlich nicht reichen. Laut Jannik Boma will der FC Weizen für die Wintermonate ein Aggregat mieten und sich nach einem gebrauchten umschauen. Ein neues Gerät kann er sich nicht leisten.

