von Yvonne Würth

Überaus gut besucht wurde das siebte Mostfest Mauchen. Bereits am Samstagabend war das Rathaus vollständig besetzt und die Besucher genossen die jahreszeitlich typischen Produkte wie Most und ein herzhaftes Bauernvesper.

Most in der süßen wie auch herben Variante wurde reichlich beim Mauchener Mostfest ausgeschenkt. Die Helfer an der Theke und in der Küche, wie hier Thomas Kramer, hatten alle Hände voll zu tun. | Bild: Yvonne Würth

Die beiden veranstaltenden Vereine Ja-Verein (Jung und alt – attraktives Dorfleben Mauchen) und der Musikverein Mauchen hatten für die beiden Tage vier Musikgruppen eingeladen. Die Musikvereine aus Ober/Unterwangen, Epfenhofen, Eggingen und die Haslach Hallodris aus Lenzkirch sorgten für zünftige Unterhaltung.

Jede Menge Musik und Unterhaltung gab es beim siebten Mauchener Mostfest. Die Haslach Hallodris spielten zum Tanz auf im voll besetzten Rathaus. | Bild: Yvonne Würth

Den Beginn machte der Musikverein Eggingen unter der Leitung von Bernd Keller. Mit unterhaltsamer Musik und gutem Essen nutzten die Besucher gerne die Möglichkeit zum Tanzen mit den Haslach Hallodris. In den Tanzpausen gab es Apfelmost als Süßmost oder als gegorenen Most für Erwachsene.

Dicht gedrängt saßen die Musiker des Musikvereins Ober-/Unterwangen beim Mostfest Mauchen. Sie sorgten für musikalische Unterhaltung und konnten sowohl im Saal als auch auf dem Rathausplatz gut gehört werden. | Bild: Yvonne Würth

Am Sonntagmorgen wurde in der Kirche St. Gallus Mauchen ein Wortgottesdienst zum Erntedank gefeiert, an dem sich die Kinder aktiv beteiligten. Für die Kinder gab es anschließend eine eigene Stube, um in Ruhe herbstliche Deko mit Linda Keller zu basteln.

Besonders beliebt bei den Kindern war die Mostpresse. Sie durften selbst Hand anlegen und lernten, wie Apfelmost entsteht. | Bild: Yvonne Würth

Die Größeren durften ihren eigenen Most pressen. Dabei hatten sie viel Spaß. Gerne angenommen wurde auch die Tombola mit heimischen Produkten. In kürzester Zeit war der Tombola-Stand verwaist.

Sie gehörten zu den Gewinnern: Per Tombola-Los konnten Produkte aus der Region gewonnen werden. Ben Ebi (acht Jahre, links) und Ayana Ebi (sieben Jahre) aus Bettmaringen werden es sich schmecken lassen. | Bild: Yvonne Würth

Das Speiseangebot mit Schweinefilet, am Stück gegrillt, und Pilzrahmsoße, außerdem Grillwürste und ähnliches kamen gut an. Am Kuchenbüfett drängten sich anschließend die Gäste, denn das sonnige Wetter lud zum Verweilen ein, während alle auf den Beginn des Kürbiswettbewerbs warteten.

Das Kuchenbüfett beim Mostfest Mauchen wird seit Jahren im Feuerwehrgerätehaus aufgebaut, da die Zuschauer immer zahlreicher strömen und den Tag mit leckeren Torten genießen. | Bild: Yvonne Würth

Wenn auch die Kürbisse längst nicht mehr so riesig wie in den Vorjahren waren, waren es doch stolze Exemplare. Unter den Teilnehmern waren erfahrene Sieger der Vorjahre. Erneut gewann Siegfried Zolg den ersten Preis, sein Exemplar wog 50,5 Kilogramm.

Für die jüngeren Kinder gab es ein Bastelangebot mit Linda Keller. Von links: Leonie Blatter, Clarissa Gießler und Noah Zolg. | Bild: Yvonne Würth

Ein Stechen gab es beim zweiten und dritten Sieger: Wolfgang Zolgs Kürbis wog mit 36,5 Kilogramm nur ein wenig mehr als der von den beiden Jungen Max und Luis Geng mit 36 Kilogramm. Doch auch die übrigen Teilnehmer zogen nicht enttäuscht davon, haben sie doch nun jede Menge Kürbis für eine leckere Suppe: Karl und Klara Reichenbach, Ludwig und Julius Roth, Laura Preißer und Margot Russenberger.

Auch sie hatten ihren Spaß beim Mostfest in Mauchen: Max Geng (elf Jahre) und Robin Wagnerbauer (zehn Jahre), beide aus Mauchen. | Bild: Yvonne Würth

Stühlingen-Mauchen Der Förderverein Schwimmbad Mauchen blickt auf eine gute Saison mit einem Makel zurück Das könnte Sie auch interessieren