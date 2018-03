Stühlingen Beim Frauenverein Weizen herrscht das ganze Jahr über Betriebsamkeit

Der Frauenverein Weizen bringt sich im Dorf ein. Nach der Sanierung steht wieder die Pflege der Hallenaußenanlagen an.

Im Frauenverein Weizen läuft es rund, wie an der Hauptversammlung im Gasthaus "Kreuz" bekannt gegeben wurde. Sabine Zimmermann löst Kassiererin Mona Basler ab, die beiden Beisitzerinnen Moni Plitz und Katrin Hertenstein wurden neu für Ulrike Stoll und Annette Basler gewählt.

Der Kassenbericht ergab ein gutes Plus, denn Fritz Stotmeister hatte dem Verein anlässlich seines 90. Geburtstags eine Spende von 4000 Euro gemacht. Der Frauenverein Weizen hatte diese Spende zur Hälfte mit der Feuerwehrabteilung Weizen geteilt. Die Einnahmen aus der Altpapiersammlung werden aufgestockt und am 8. März dem Tafelladen Bonndorf übergeben. Aufgrund der Hallensanierung wird die Spende für den Spielplatz verschoben. Im Sommer soll die Ehrenbachhalle wieder freigegeben werden, dann kümmert sich der Frauenverein Weizen wieder um die Pflege der Außenanlagen.

Bei den Wahlen wurde der Vorstand bis auf drei Posten im Amt bestätigt: Vorsitzende Birgit Hamburger, Stellvertreterin Kirsten Eggi, Schriftführerin Claudia Rettig sowie die Beisitzerinnen Corinna Fauser und Bettina Scharf. „Ich habe von niemandem ein 'Nein' gehört und das freut mich. Das zeigt, dass das Interesse am Frauenverein da ist“, freute sich die Vorsitzende Birgit Hamburger. In ihren Dankesworten zum Abschied aus dem Vorstand betonte sie das große Engagement von Mona Basler. Ihr sei die Homepage zu verdanken, auch wird sie weiterhin als „Deko-Mona“ Urkunden und Karten gestalten.

Der Bericht von Schriftführerin Claudia Rettig zeugte von der Betriebsamkeit der Frauen durch das Jahr. Von der dreistelligen Mitgliederzahl musste sich allerdings verabschiedet werden, da im vergangenen Jahr zwei Frauen gestorben waren. Nun sind es 98 Mitglieder, davon 21 Ehrenmitglieder. Elsbeth Schelble wurde mit ihre 75. Geburtstag zum Ehrenmitglied. Ortsvorsteherin Gaby Fischer hatte die Wahlen zügig geleitet. Sie dankte für die Ausrichtung des Seniorenmittags, der am 17. März stattfindet, sowie für die Pflege der Hallenaußenanlagen. Fabienne Selb vom Musikverein Weizen dankte für das Obdach im Vereinsheim und lud zum Konzert am 7. April in das Ausweichquartier Konradsaal ein. Abteilungskommandant Maximilian Handke dankte für die großzügige Spende und die gute Zusammenarbeit. Aufgrund der vergangenen Unstimmigkeiten werde kein Wellnesswochenende mehr über den Verein organisiert.