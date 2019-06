von Yvonne Würth

Ihr Wahrzeichen, die Eberfinger Kapelle, haben die Eberfinger mit Unterstützung zahlreicher Spender und mit viel Eigenleistung saniert. Das von Bruno Jehle entworfene neue Flurkreuz wurde als abschließende Maßnahme im Rahmen der seit 2001 stattfindenden Flurordnung erstellt. Pfarrer Karl-Michael Klotz hat nach dem feierlichen Gottesdienst die Kalvarienbergkapelle Eberfingen nach erfolgter Sanierung (Beginn November 2017) wieder eingeweiht.

Im Rahmen der Flurprozession wurde auch das neue Wegkreuz eingeweiht. | Bild: Karin Teufel

Eine Flurprozession mit Feier zum Abschluss der Notsanierung der Kapelle Eberfingen und Segnung des neuen Flurkreuzes führte zum Kirchplatz, auf dem das Gemeindeteam zum Apéro einlud, untermalt von Klängen der Bläsergruppe des Musikvereins Eberfingen. Pfarrgemeinderätin Marianne Löhle bedankte sich bei allen Helfern und gab einige Daten zur Kapellensanierung bekannt.

Die Kapelle Eberfingen erstrahlt im neuen Glanz nach der Sanierung. Neben dem Einsatz der beauftragten Firmen wurden 401 Arbeitsstunden an Eigenleistung aufgebracht sowie zahlreiche Aktionen initiiert, um Spenden zu generieren. Im Vordergrund der neue Friedhofsbrunnen, der im Rahmen der jüngsten 72-Stunden-Aktion von der Eberfinger Pfarrjugend aufgestellt wurde. | Bild: Yvonne Würth

Dabei nannte die Pfarrgemeinderätin drei Helfer namentlich: Der Eberfinger Architekt Bruno Jehle hatte die Sanierung nicht nur „mit hohem Sachverstand und Einsatz in unserer Pfarrgemeinde begleitet“, sondern auch sein Honorar zugunsten der Kapelle gespendet. Karin Teufel zeichnete in stundenlanger Arbeit Pläne von der Kapelle und war maßgeblich bei der Koordination, Vorbereitung und Anleitung der Arbeiten, die in Eigenleistung ausgeführt wurden, mit dabei. Ebenso maßgeblich war Heidi Blatter, durch ihre fachkundige Anleitung hätten überhaupt nur so viele Arbeiten in Eigenleistung erbracht werden können.

Die bisherigen Gesamtkosten belaufen sich auf 35 000 Euro. Durch Spendenaufrufe und das Veranstalten von diversen Aktionen zugunsten der Kapellensanierung kam ein Betrag von 19 785,52 Euro zusammen. Unter anderem gaben die junge Eberfinger Sängerin Sabrina Blatter und Pianist Tim Fischer aus Weizen ein umjubeltes Benefizkonzert. Durch die Bereitschaft, gemeinsam Zeit und Kraft zu investieren, haben 19 Frauen und 13 Männer sowie Jugendlichen 401 Arbeitsstunden geleistet.