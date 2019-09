von Yvonne Würth

Umweltbildung und Nachhaltigkeit standen jüngst ganz groß auf der Tagesordnung beim Ja-Verein attraktives Dorfleben. Selina Rombach, Alina Rösch und Sebastian Kinne haben das Kinderferienprogramm gestaltet. Am Vormittag ging es mit den „kleinen Kräuterlingen auf Entdecktungstour“. Alle drei Betreuer haben durch ihr Studium Erfahrung im Umweltbildungsbereich.

Die Artenvielfalt und die dafür wichtigen bunten Wiesen wurden am praktischen Beispiel den Kindern im Alter zwischen drei und sechs Jahren näher gebracht. Aus Erde, Ton und Wildblumensamen bastelten sie ihre ersten Samenbomben: „Die Samenbomben kann man auswerfen, um eintönige Wiesen bunt und für die Nützlinge nahrhaft werden zu lassen“, erläuterte Selina Rombach.

Nutzen aus der Natur ziehen

Den Nutzen aus der blühenden Vielfalt konnten sie gleich ziehen und einige stellten eine Naturseife her. Wie praktisch die Pflanzen sind, ist unter anderem beim Spitzwegerich zu sehen. Der Wirkstoff des Spitzwegerichs hilft sofort gegen Juckreiz und Schwellung nach Insektenstichen. Die Blätter einfach in der Hand zerdrücken und den Stich damit einreiben, und schon kann der austretende Saft seine wohltuende Wirkung entfalten. Bei einem Aufenthalt in der freien Natur ist der Spitzwegerich nahezu überall zu finden.

Der Nachmittag war für die größeren Kinder reserviert. Unter dem Thema „Plastian, der kleine Fisch“ behandelten die drei Betreuer Alternativen zu Plastikprodukten. Mit dem gleichnamigen Kinderbuch möchte die Autorin Nicole Intemann vor allem Kindern die Gefahren und die Bedrohung unserer Ozeane durch Plastikmüll verdeutlichen, aber auch Erwachsenen die Augen öffnen und zum Umdenken anstoßen. Mit dem Erlös des Buches unterstützt die Autorin Projekte, um das Meer von Plastikmüll zu befreien.

Die kleinen Kräuterlinge auf Entdeckungstour gestalteten im Rahmen des Ferienprogramms Samenbomben, Naturseife und lernten dadurch die Nützlichkeit der Pflanzenwelt kennen. Das gemütliche Stockbrot-Grillen am Lagerfeuer gehörte mit dazu. | Bild: Ja-Verein

In dem Buch begeben sich die Geschwister Lillian und Moritz auf eine Reise an einen geheimnisvollen Ort, von dem ihnen ihre Uroma erzählt hat. Sie bauen sich ein Boot und machen sich auf den Weg über das Meer. Doch ihr selbst gebauter Motor spuckt viele Plastikteilchen aus. Plastian, der kleine Fisch, entdeckt die bunte Plastikspur und schluckt eine ganze Menge von diesen Stückchen. Gemeinsam mit seinen neuen Freunden macht er anschließend die Welt ein bisschen besser.

Im Anschluss an die Geschichte spielten die Ferienkinder ein Memory mit herkömmlichen Plastikprodukten und den Alternativen. Ein interaktiver Müllfriedhof wurde angelegt. Hier wurden Dinge vergraben wie Glas, Restmüll, Plastik und Biomüll. Wer vorbeikommt, kann den Müll im Netz ans Tageslicht bringen, raten, was es ist und wie lange die Verrottungsdauer sein wird. Schilder weisen darauf hin. Zum Abschluss wurde Stockbrot über dem offenen Feuer geröstet.