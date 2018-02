vor 3 Stunden Yvonne Würth Stühlingen-Weizen Beim Bunten Abend in Weizen werden die Baustellen im Ort aufs Korn genommen

Die Geißenguggis Weizen sind beim Bunten Abend im Vereinsheim als Ersatzquartier besonders nahe am Publikum und in ihren Beiträgen auch nahe am Geschehen im Ort.