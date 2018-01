Stühlingen Beim Bunten Abend der Hungrigen Stühlinger unterhalten Kung Fu, ein Steinzeittanz und Tratsch aus der Stadt

Der Bunte Abend der Hungrigen Stühlinger begeistert, das geänderte Programm kommt gut beim Publikum an.

An zwei Abenden jeweils ein vollbesetzter Konradsaal: Mit einem leicht verändertem Programm für den Bunten Abend hatten die Hungrigen Stühlinger offensichtlich wieder einmal voll ins Schwarze getroffen. Die stolze Zahl von 75 Akteuren präsentierte beim 35. Bunten Abend den Zuschauern ein fast vierstündiges närrisches Programm mit jeder Menge kreativem fasnächtlichem Denken. Dabei war das etwas abgeänderte Programm ein entscheidender Faktor. Das diesjährige Fasnachtsmotto: „Ganoven, Diebe, leichte Mädchen, die Unterwelt im Narrenstädtchen“ war für einige Akteure der Anlass, auf etwas schräge Typen zurückzugreifen.

Was sich geändert hatte, das kam schon gleich zur Eröffnung zum Tragen: Während früher die kleinsten Narren ihre Künste mit Tanzeinlagen zeigten, eröffneten nun die kräftigen Stimmen und Tanzkünste des Misch-Masch-Chors den Programmabend. Sie machten gleich mit ihrer Eigenkomposition und entsprechend viel Rhythmus darauf aufmerksam, dass während der närrischen Tage ein ganz anderer Wind weht: „Gottverdeckel mir sin' schu voruckti Seckel und schaffe düend mir hüt nit, denn es isch Fasnetzit!“

Was die Happy-Shakers, die zwischen den einzelnen Programmpunkten und noch lange nach dem Bunten Abend den Gästen einheizten, schon vor Beginn des Abends angefangen hatten, das führten die Sänger hier nun fort. Als Lohn kassierten sie kräftigen Applaus und spontanes Mitklatschen der Zuschauer. Abgelöst wurden sie dann von 14 Trollen, der Kindertanzgruppe, die gekonnt über die Bühne wirbelte und für ihre Darbietung viel Applaus und die Forderung nach einer Zugabe erhielten.

Was beim Bunten Abend alles möglich ist, das zeigten die 16 Zächen. Sie erschienen als Shaolin-Mönche und zeigten ganz eigene Kung-Fu-Techniken, die mit vielen Überraschungen aufwarteten – sehr zur Freude der Zuschauer. Das Neueste, direkt vom Handy, hatten Gaby und Gudi, die beiden Moderatorinnen des Hohenlupfenflurfunks dabei. Zwar wollten sie alles mithilfe der inzwischen auch in Stühlingen bekannten WhatsApp-Gruppen an den Mann oder die Zuhörer bringen, haben schließlich aber festgestellt, dass ein Gespräch von Frau zu Frau doch viel interessanter ist. Jedenfalls hatten die Beiden einige närrische Begebenheiten dabei.

Zurück in die Steinzeit führten die Tanzmäuse die Gäste. Hier wurde unter viel Mitklatschen durch das Publikum nach Pop-Rhythmen getanzt, war es doch der 28. Auftritt der Gruppe auf der Stühlinger Bühne und entsprechend war auch die Reaktion der Zuschauer. Etwas fürs Auge und natürlich viel Närrisches gab es auch bei dem Sketch "Herzblatt" und beim Auftritt des SV Stühlingen. Sie setzten auf Magie und Illusionen und führten die Zuschauer in die dunkle Unterwelt. Den Abschluss des närrischen Abends machten wieder die Sänger und Tänzer der Misch-Masch-Chors mit ihrem eigenen Song. Dem Zunftmeister Daniel Fechtig blieb zum Schluss nur noch festzustellen, dass alle auf der Bühne wieder alles gegeben haben und so dem Ruf des Bunten Abends der Hungrigen Stühlinger wieder einen großen Erfolg hinzugefügt haben.