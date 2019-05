von Yvonne Würth

Die Hüttä-Rüttler aus Mauchen trafen sich zur Hauptversammlung im Rathaus Mauchen. Dirigent Clemens Kaiser ist zufrieden mit seinen Musikern: „Es herrscht eine tolle Moral und Kameradschaft im Verein.“ Abzulesen ist dies vor allem an den aktuellen Zahlen: An der diesjährigen Fasnet waren es 38 Musiker, die beiden Neuzugänge Moritz Kramer und Benjamin Bitter hatten einen einwandfreien Start hingelegt und können auf einen Probenbesuch von 100 Prozent zurückschauen. Der durchschnittliche Probenbesuch 2018 liegt bei 89 Prozent. 14 Mitglieder hatten keine Probe versäumt, fünf nur einmal gefehlt, neun hatten zweimal gefehlt. Für die anstehende Fasnetsaison 2020 gibt es bereits fünf Neuzugänge.

Stühlingen-Mauchen: Die Guggenmusik Hüttä-Rüttler sorgt seit Jahren am schmutzigen Donnerstag beim Schließen von Schule und Kindergarten in Stühlingen für den richtigen Ton und die passende Stimmung. Bild: Yvonne Würth

Der Vorsitzende Martin Birsner freute sich darüber, zwei Ehrungen vornehmen zu können. Außerdem wurde er selbst geehrt, da er seit 30 Jahren dabei ist. Dies kam für ihn überraschend. Martin Birsner spielt Posaune und ist seit dem Jahr 2002 Vorsitzender. Die beiden Trompeter Nicole Schmerling (20 Jahre) und Mathias Schmerling (zehn Jahre) konnten ebenfalls geehrt werden. Als Höhepunkt der kommenden Fasnetsaison feiern die Hüttä-Rüttler am 25. Januar 2020 ihr närrisches 44-jähriges Bestehen in der Ehrenbachhalle Weizen mit sechs Gastguggenmusiken. Neben der heimischen Fasnet in Mauchen und dem Schmutzigen Donnerstag, den die Hüttä-Rüttler gemeinsam mit der NZ Hungrige Stühlinger und den Katzbach Mauchen mit dem Befreien der Kindergartenkinder und Schulkinder verbringen, nehmen sie auch auswärtige Termine wahr.

Davon gehören zu den besonderen Veranstaltungen das Narrentreffen der Guggenmusik Burgunderrätzer in Schliengen-Mauchen, die Guggebattle beim 50-jährigen Jubiläum der Guggenmusik Bonndorf und der gemeinsame Auftritt mit der Guggenmusik Bonndorf in der Schwarzwaldspitze in Todtmoos. Auch besuchen die Hüttä-Rüttler den Kappenabend des NV Lembach in Ewattingen sowie das Jubiläum der Guggenmusik Gaszug Randen in Blumberg, den Nachtumzug mit Straßenfasnet in Lenzkirch und die Fasnachts-Warm-Up-Party beim Musikverein Kappel.

Die Guggenmusik Hüttä-Rüttler feiert 2020 ihr 44-jähriges Bestehen. Der Vorsitzende Martin Birsner ist per E-Mail (Vorstand@guggenmusik-mauchen.de) zu erreichen.