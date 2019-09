von Yvonne Würth

Die Gartentage des Schwarzwaldvereins Stühlingen unter dem Titel „Blühende Gräser im herbstlichen Garten, Kunst inklusive“ haben am Freitag mit der Vernissage der Kunstausstellung „Stille“ mit Holzschnitten von Josche Frankenberger in der Schür am Stadtgraben eröffnet.

Die Gartentage des Schwarzwaldvereins „Blühende Gräser im herbstlichen Garten, Kunst inklusive“ sind am Freitag gestartet. Bereits während der Vernissage und der ersten Führungen hatten die Besucher Gelegenheit, Schür und Schürgarten zu erkunden. Im Bild einer der zahlreichen Bewohner des Schürgartens aus dem Reich der Falter: ein Admiral. | Bild: Yvonne Würth

Die Vorsitzende Jutta Binner-Schwarz erläuterte in ihrer Begrüßungsrede die Arbeitsweise des Künstlers: „Weitab von Schwarzwaldklischees, wie Bollenhut und Kuckucksuhr, hat er sich mit den hier allgegenwärtigen Kapellen tiefgründig auseinandergesetzt.“ Der Holzliebhaber und versierte Möbeldesigner druckte die zweifarbigen Holzschnitte von Hand, von jedem der 13 Motive gibt es drei Drucke, die entsprechend nummeriert sind.

Die drei Vorsitzenden des Schwarzwaldvereins Stühlingen mit dem Künstler bei der Vernissage der Ausstellung „Stille“ in der Schür am Stadtgraben (von links): Antonia Kramer-Diem, Josche Frankenberger, Jutta Binner-Schwarz und Veronika Keller. | Bild: Yvonne Würth

Beispiele für die Arbeit mit Multiplexplatten sind über der Schürtheke aufgehängt. Die fertigen Bilder wurden in selbstgebaute Objektkästen aus Glas und geflammtem Fichtenholz gesteckt. „Unten links finden sich die Namen der Orte, an denen die Kapellen stehen. Trotzdem werden Sie nicht alle auf den ersten Blick wiedererkennen. Josche hat sie bewusst abstrahiert dargestellt.

Das Ocker der Bauwerke ist durch das Grün der sie umgebenden Bäume trefflich ergänzt“, sagte Binner-Schwarz. Der Künstler selbst zeigte sich positiv überrascht, wie gut sich die zahlreichen Gäste auskennen. In vielen Gesprächen zwischen Künstler und Besuchern wurde ihm dies bewusst und bestätigte ihn in diesem Heimatgefühl.

Die Holzschnitte von Josche Frankenberger zeigen Kapellen aus der Region, im Bild die Kapelle aus Waldkirch. Was ihn beeindruckt hatte, war das breite Wissen der zahlreichen Besucher der Vernissage über die Kapellen: „Das bestätigt mich, die Kapellen gehören zur Heimat hier im Schwarzwald.“ | Bild: Yvonne Würth

Auch Dankesworte gab es von der Vorsitzenden Jutta Binner-Schwarz zu Beginn der Gartentage: „Antonia Kramer-Diem und Erika Scheuch haben den Schürgarten gemeinsam mit Annemarie und Reiner Gysel sowie Regina Tröndle in einen herbstlichen Traumgarten verwandelt.“

Imker Paul Kasper aus Weizen hat einen Glasrahmen mit Belüftung gebaut, um bei der Führung „Bienen im Schürgarten“ den Gästen einen sicheren Einblick in die Arbeit der fleißigen Bienen zu ermöglichen. | Bild: Yvonne Würth

Ein Besuch bei der Dahlienblüte auf der Insel Mainau als Dankeschön soll ihnen ein gemeinsames Verschnaufen ermöglichen nach der Arbeit, die sie das ganze Jahr über in den Garten an der Schür im Stadtgraben investiert hatten. Grüße in das Kondolenzbuch der Schür in Gedichtform schrieb der befreundete Schwarzwaldverein Lenzkirch.

