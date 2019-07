Sein längerer Zeit beschäftigt sich der Stühlinger Gemeinderat mit einer multifunktionalen Sportanlage. Das „Soccerfeld“ bei der Gemeindehalle soll das wenig genutzte Basketballfeld ersetzen. Um die Arbeiten zu beginnen, musste der Gemeinderat außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 17 500 Euro zustimmen – was er einstimmig tat. Kritik kam von Corinna Pieper (CDU), die monierte, dass bei zügiger Umsetzung des Projektes Kosten hätten gespart werden können. Künftig sollte man Dinge zügig umsetzen. David Geng (FW) meinte, dass man sich mit dem Soccerfeld genug beschäftig habe: „Jetzt machen wir es richtig, dann muss es auch mal reichen!“ Den Zuschlag für die ausgeschriebenen Arbeiten erhält die Firma Pflaster- und Natursteinbau GmbH aus Klettgau-Grießen zum Angebotspreis von 18 710 Euro. Im Haushalt 2018 wurden hierfür bereits 40 000 Euro bereitgestellt. Die erste Kostenschätzung des Bauamtes aus dem Jahr 2017 lag bei 37 400 Euro, nach Aufforderung des Regierungspräsidiums wurde Ende 2017 eine detaillierte Kostenrechnung über knapp 45 000 Euro eingereicht. Eingerechnet wurden in die Detailkalkulation auch Kosten für die gepflasterte Umrandung. Aus dem Fördertopf kommunaler Sportstättenbau wurde 2018 ein Zuschuss von 13 000 Euro gewährt. Fünf Angebote liefen im Bauamt ein, die Gesamtkosten liegen nun 28,3 Prozent höher als zunächst berechnet. Für die Erstellung der Anlage werden nun 57 600 Euro fällig – obwohl der Bauhof die Verlegearbeiten für den Bodenbelag aus Kostengründen übernehmen wird. Das bereitet Gaby Fischer (FW) Sorgen: „Hat der Bauhof noch genug Kapazitäten dafür?“ Bürgermeister Joachim Burger machte das Dilemma deutlich: „Wir versuchen Kosten zu sparen, der Bauhof kann aber nur einen Auftrag nach dem anderen abwickeln“, das brauche Zeit.